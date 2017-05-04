Чемпион ОИ-2012 Александр Волков пропустит сезон в сборной РФ по волейболу
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Чемпион Олимпиады 2012 года Александр Волков пропустит предстоящий сезон в сборной России по волейболу, так как ему нужно время на восстановление; национальная команда рассчитывает на него в следующем году, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной Сергей Шляпников.
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«Я разговаривал с Сашей Волковым. Этот год он попросил дать ему на восстановление, на отдых. Мы с пониманием относимся к этому. Такие игроки очень много сделали для российского волейбола. Надо дать им возможность привести свой организм в порядок, чтобы в будущем мы смогли рассчитывать на них. Мы рассчитываем на Волкова не в этом, а уже в следующем году», — сказал Шляпников по телефону.
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