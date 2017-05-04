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4 мая 2017, 18:56 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Бузато и Булычев вошли в тренерский штаб Шляпникова в мужской сборной РФ по волейболу

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников сообщил агентству «Р-Спорт» о том, что Серджио Бузато и Юрий Булычев будут его помощниками в национальной команде.

Шляпников был утвержден главным тренером сборной России в феврале. Под его руководством российские волейболисты начнут международный сезон 24—28 мая в Эстонии, где пройдет отборочный турнир чемпионата мира 2018 года. Ранее сообщалось, что тренерский штаб мужской сборной будет сформирован по итогам обсуждения на экспертном совете Всероссийской федерации волейбола.

«Моими помощниками в сборной России будут Серджио Бузато и Юрий Булычев. Они оба работали в сборной ранее с Владимиром Алекно. Мне хотелось бы, чтобы была преемственность. Это два очень опытных специалиста, принято решение оставить их в штабе сборной. Я разговаривал с Серджио. Мы не один день провели вместе за монитором, отсматривали игроков, их технику. Это очень грамотный тренер. Он обладает большой информацией по всем игрокам национальных сборных», — сказал Шляпников по телефону.
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