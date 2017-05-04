Бузато и Булычев вошли в тренерский штаб Шляпникова в мужской сборной РФ по волейболу
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников сообщил агентству «Р-Спорт» о том, что Серджио Бузато и Юрий Булычев будут его помощниками в национальной команде.
Шляпников был утвержден главным тренером сборной России в феврале. Под его руководством российские волейболисты начнут международный сезон
«Моими помощниками в сборной России будут Серджио Бузато и Юрий Булычев. Они оба работали в сборной ранее с Владимиром Алекно. Мне хотелось бы, чтобы была преемственность. Это два очень опытных специалиста, принято решение оставить их в штабе сборной. Я разговаривал с Серджио. Мы не один день провели вместе за монитором, отсматривали игроков, их технику. Это очень грамотный тренер. Он обладает большой информацией по всем игрокам национальных сборных», — сказал Шляпников по телефону.
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