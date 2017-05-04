Кубинский волейболист Леон продолжит выступать за казанский «Зенит» в следующем сезоне

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«Мы подписали с ним контракт, который будет действовать и в следующем сезоне. Никаких изменений здесь нет», — сказал Брызгалов.

Леон, обладающий также польским гражданством, выступает в «Зените» с 2014 года. В сезоне-2015/16 кубинец небольшой период времени играл за катарский «Аль-Райян».

«Зенит» в нынешнем сезоне стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд.