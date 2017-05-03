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3 мая 2017, 16:56 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Главный тренер казанского ВК «Динамо» Гилязутдинов продолжит работу в клубе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Главный тренер женского казанского волейбольного клуба «Динамо» Ришат Гилязутдинов продлит контракт и продолжит работать в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Сергей Чернышов.

«Гилязутдинов будет работать в следующем сезоне, мы абсолютно не сомневались, продлевать ли с ним контракт», — сказал Чернышов.

Волейболистки казанского «Динамо» заняли второе место в минувшем сезоне чемпионата России, уступив в финальной серии «Динамо» из Москвы. Также команда завоевала Кубок ЕКВ.

Гилязутдинов является главным тренером казанского «Динамо» с 2009 года.
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