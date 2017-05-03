Главный тренер казанского ВК «Динамо» Гилязутдинов продолжит работу в клубе

«Гилязутдинов будет работать в следующем сезоне, мы абсолютно не сомневались, продлевать ли с ним контракт», — сказал Чернышов.

Волейболистки казанского «Динамо» заняли второе место в минувшем сезоне чемпионата России, уступив в финальной серии «Динамо» из Москвы. Также команда завоевала Кубок ЕКВ.

Гилязутдинов является главным тренером казанского «Динамо» с 2009 года.