Наталия Гончарова: Зачем мне Турция? Мне и в «Динамо» хорошо

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«БЫЛА УВЕРЕНА: МЫ СИЛЬНЕЕ И НЕ МОЖЕМ ПРОИГРАТЬ СЕРИЮ»

— Финальная серия для вас началась с поражения 0:3 на своей площадке. Как психологически приходили в себя?

— Поражение стало для нас неожиданным. Мы знали, что хорошо готовы. Думаю, просто перегорели — настолько хотели выиграть. Но мы были уверены, что вторая игра сложится удачно.

— После первого матча в раздевалке было спокойно или шумно?

— Спокойствия точно не было. Мы злились на себя за это поражение. Вместе с тренерским штабом обстоятельно обо всем поговорили, обсудили ошибки. И на следующий день у нас все получилось — выиграли второй матч.

— Вы лично себя как успокаивали?

— Сказала себе, что поражения случаются, главное вовремя исправить ситуацию. Я была уверена в том, что мы сильнее и не можем проиграть эту серию.

— В Казани трудно играть — полный дворец, болеют жарче?

— Не сказала бы, что в Казани тяжелее играть. Просто мы вернулись после неудачного для нас «Финала четырех» Лиги чемпионов. Были расстроенными и немного уставшими. Но при этом настраивались на то, чтобы побыстрее завершить серию. Потому что у нас впереди еще один важный турнир — клубный чемпионат мира. Обе встречи в Казани получились очень сложными, наши болельщики изрядно понервничали. Слава Богу, что все так закончилось.

— Поговорим о последнем матче. В первой партии вы сумели отыграться с 15:23, а в концовке два ваших удара принесли победу. Помните, как пробивали блок соперниц?

— Если честно, совсем не помню. Первая партия получилась трудной, но девчонки боролись до конца, не попускали рук, не думали о следующей партии, а старались спасти эту. Мы в прошлом году тоже вели против Казани 14:10 в последнем сете финала Кубка России, а в итоге проиграли. Тот матч я никогда не забуду. Теперь Казань получила ответочку с нашей стороны.

— Переместимся в концовку третьей партии, которая стала решающей. Цитирую отчет с официального сайта Всероссийской федерации волейбола. «Казанские волейболистки получают увесистую атаку от Гончаровой, решившую исход этой сумасшедшей третьей партии и, возможно, всего матча». Что значит в вашем исполнении «увесистая атака»?

— Опять не могу сказать, что там было — просто не помню. Насчет «увесистой атаки» надо бы у автора отчета спросить. Хорошо приложилась? Наверное, да. По-другому в таких моментах никак, если только хорошенько прикладываться.

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«ПОНИМАЛИ: ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ — ЗАКОНЧИТЬ СЕРИЮ В КАЗАНИ»

— Ваш главный тренер Юрий Панченко сказал, что обе команды играли из последних сил. Не возникала у вас мысль — только не пятый матч, я его не выдержу?

— Такой мысли не было, я бы выдержала пятый матч. Но все понимали, что идеальный вариант — закончить серию в Казани. Очень хотелось отдохнуть хотя бы пару дней перед еще одним важным турниром.

— А вот цитата Панченко, сказанная им сразу после матча. «Мне сейчас даже говорить трудно — эмоции перехлестывают. Мы все орали от радости так, что даже горло пересохло». Помните, что было после победного мяча?

— Так все и было, как сказал Юрий Петрович. Любая победа — это такие потрясающие эмоции!

— В прошлом сезоне финал состоял из одного матча в виду приближающейся Олимпиады. Один матч выиграть легче и ты чемпион?

— Но легче и проиграть. Серия для определения чемпиона — идеальный вариант. Да и для зрителей такой формат намного интересней.

— Чемпионат России — главный турнир года для «Динамо»?

— Думаю, да. Мы шли к этой победе весь сезон. Конечно, были и другие турниры, и у нас было огромное желание их выиграть. Но не все получилось.

— Праздничный банкет в казанском ресторане состоялся?

— Банкета не было. Наш самолет вылетал в три часа ночи. В гостинице после матча собрались всей командой вместе с нашими тренерами, выпили по фужеру шампанского. Думаю, банкет будет после окончания сезона.

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«В ВЫХОДНОЙ ДО ПОЛУДНЯ НЕ СПЛЮ»

— Вернемся к «Финалу четырех» Лиги чемпионов, который прошел в 22—23 апреля в Тревизо. «Динамо» заняло четвертое место. Что происходило в раздевалке?

— Говорить ни о чем не хотелось. Все понимали, что сыграли очень плохо. Разочарование было сильным. Единственный плюс, если это можно назвать плюсом, получили определенный опыт, который, надеюсь, в будущем нам поможет.

— В матче за 3-е место вы проиграли «Эджзаджибаши», за который выступает Татьяна Кошелева. Пообщаться с ней удалось?

— Для обстоятельного общения не было времени. У них свой график, у нас — свой. В сборной встретимся, там и наговоримся.

— Вы бы согласились поиграть в Турции, если такое предложение поступит?

— Думаю, нет. Мне и в «Динамо» хорошо. Зачем искать что-то другое, если дома так все здорово.

— Вам дали два выходных…

— Нет, целых три!

— На первомайскую демонстрацию ходили?

— На демонстрацию и не планировала идти. Гуляли по центру Москвы с друзьями. Такая чудесная погода, не хочется дома сидеть. Еще хожу в парк со своей собакой. У меня шарпей по кличке Бахус.

— Распорядок дня в выходной сильно отличается от рабочего? Например, можно спать до полудня.

— До полудня точно не сплю, — смеется Наталия. — Обычно рано просыпаюсь. Привычка? Не только, надо ведь собаку на улицу выводить.

— Впереди клубный чемпионат мира в Японии (пройдет в Кобе 9 -14 мая. — Прим. ред.). Вы уже не раз бывали в этой стране. Чем она поражает?

— Там очень приветливые люди. В городах много магазинов, в них продаются всякие необычные вещи. Я из Японии всегда что-нибудь привожу.