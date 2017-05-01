Волейбольный «Зенит» одержал пятую победу в Лиге чемпионов

Однако времена, когда в Старом Свете властвовал «Тренто», трижды кряду побеждавший в Лиге чемпионов, давно закончились. «Перуджа», победившая в пятисетовом полуфинале земляков из «Мачераты», оказать достойного сопротивления казанскому «Зениту» не смогла. И даже яростная поддержка 11,5 тысячи болельщиков итальянцам не помогла — команда Владимира Алекно расправилась с оппонентом за 1 час и 26 минут. Забавно, что ровно столько же «Зениту» понадобилось, чтобы в полуфинале одолеть «Берлин». Итог обоих матчей — победа в трех сетах.

«Перуджа» в финале смогла навязать борьбу лишь во второй партии, но удачные действия главного тренера казанцев Владимира Алекно оказались решающими. Наставник «Зенита» сначала запросил видеоповтор, который показал касание блока после удара Вольвича. А затем выпустил на подачу Сивожелеза, который отправил мяч точно в доигровщика «Перуджи» Ивана Зайцева. В результате вместо 20:23 получилось 22:22, и дальнейшее было уже делом техники. Общий счет финала красноречив — 25:15, 25:23, 25:14.

Самым результативным игроком у победителей стал диагональный Максим Михайлов — 19 очков. Именно ему досталось звание MVP, то есть самого ценного волейболиста «Финала четырех». Доигровщик «Зенита» Вильфредо Леон на этот раз принес команде 16 очков. Он включен в символическую семерку. Так же как и блокирующий казанского клуба Артем Вольвич.

Отметим, что для «Зенита» это уже пятая победа в Лиге чемпионов в истории клуба. Первая, в 2008 году, была добыта еще под брендом «Динамо-ТТГ». Самый престижный волейбольный клубный трофей остается в России шестой сезон подряд — помимо казанцев относительно недавно им владели новосибирский «Локомотив» и «Белогорье». У белгородцев в общей сложности три триумфа в Лиге чемпионов.