Машкова и Самаликова выиграли этап Азиатского тура во Вьетнаме

На групповой стадии Машкова и Самаликова одержали четыре победы в четырех матчах, обыграв соперниц из Таиланда, Австралии, Японии и Гонконга. В четвертьфинале казахстанки победили в двух сетах сильнейшую японскую пару, а в полуфинале прошли спортсменок из Вануату. В решающем финальном матче Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова в двух сетах переиграли пару из Таиланда Варапатсорн Радаронг и Танаратху Удомчави. Бронзовые медали достались еще одной команде из Таиланда Румпайпрует Нумвонг и Ханитхе Хонгпак.



Добавим, что с 3 по 7 мая Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова сыграют на следующем этапе Азиатского тура там же во Вьетнаме — Tuan Chau — Ha Long Master.



Азиатский тур по пляжному волейболу. Кантхо, Вьетнам. Женщины.



Групповой этап.

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Вин Тун/Кон (Гонконг) 2:0 (21:15, 21:90)

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Нумвонг/Хонпак (Таиланд) 2:1 (21:23, 21:11, 15:9)

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Такеми/Вада (Япония) 2:0 (21:11, 21:12)

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Бэлл/Лэйрд (Австралия) 2:0 (23:21, 21:13)



Четвертьфинал

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Мидзое/Хашимото (Япония) 2:0 (21:11, 21:9)



Полуфинал

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Матауату/Джо (Вануату) 2:0 (21:11, 21:10)



Финал

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Радаронг/Удомчави (Таиланд) — 2:0 (21:18, 21:16).