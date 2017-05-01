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Именно чехи в полуфинале остановили сборную России, которая в итоге и вовсе осталась без медалей, уступив в матче за третье место туркам (2:3).

Одним из главных творцов бронзовой победы команды Турции стал Адис Лагумудзия, набравший в матче против россиян 32 очка. Именно он был признан лучшим игроком (MVP) чемпионата Европы. Из россиян в символическую сборную турнира вошёл блокирующий команды «Югра-Самотлор» Виталий Дикарев.

Волейбол. Чемпионат Европы U19. Финал

Чехия — Италия — 3:2 (25:19, 14:25, 25:17, 19:25, 15:13).