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1 мая 2017, 0:26 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная Чехии выиграла ЧЕ U19 по волейболу, Дикарев — в символической сборной

Сборная Чехии выиграла чемпионат Европы U19 среди мужских команд, в финальном матче на тай-брейке победив команду Италии.

Сборная Чехии выиграла чемпионат Европы U19 среди мужских команд в финальном матче на <nobr>тай-брейке</nobr> победив команду Италии. Увеличить
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Именно чехи в полуфинале остановили сборную России, которая в итоге и вовсе осталась без медалей, уступив в матче за третье место туркам (2:3).

Одним из главных творцов бронзовой победы команды Турции стал Адис Лагумудзия, набравший в матче против россиян 32 очка. Именно он был признан лучшим игроком (MVP) чемпионата Европы. Из россиян в символическую сборную турнира вошёл блокирующий команды «Югра-Самотлор» Виталий Дикарев.

Волейбол. Чемпионат Европы U19. Финал

Чехия — Италия — 3:2 (25:19, 14:25, 25:17, 19:25, 15:13).
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