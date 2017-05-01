Сборная Чехии выиграла ЧЕ U19 по волейболу, Дикарев — в символической сборной
Сборная Чехии выиграла чемпионат Европы U19 среди мужских команд, в финальном матче на
тай-брейке победив команду Италии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Именно чехи в полуфинале остановили сборную России, которая в итоге и вовсе осталась без медалей, уступив в матче за третье место туркам (2:3).
Одним из главных творцов бронзовой победы команды Турции стал Адис Лагумудзия, набравший в матче против россиян 32 очка. Именно он был признан лучшим игроком (MVP) чемпионата Европы. Из россиян в символическую сборную турнира вошёл блокирующий команды «Югра-Самотлор» Виталий Дикарев.
Волейбол. Чемпионат Европы U19. Финал
Чехия — Италия — 3:2 (25:19, 14:25, 25:17, 19:25, 15:13).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter