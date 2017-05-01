«Зенит» — лучший в Европе
Команда Владимира Алекно в третий раз подряд выиграла волейбольную Лигу чемпионов.
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ЗЕНИТ (Россия) — ПЕРУДЖА (Италия) — 3:0 (25:15, 25:23, 25:14)
30 апреля Франческо Тотти в свои 40 лет сыграл на «Стадио Олимпико» в своем последнем римском дерби. А на другом конце города в амфитеатре «Палалоттоматика» давали финал волейбольной лиги чемпионов. Аншлаги были на обеих аренах. На волейболе антураж на трибунах был такой, что игрокам надо бы выходить на площадку в шлемах гладиаторов. Белая трибуна «Перуджи» занимает 90 процентов зала. Хор из 10 тысяч человек требует от своей команды прервать гегемонию «Зенита». Главный трофей стоит у подножья
Накануне «Перуджа» уже сотворила маленькое чудо, обыграв в пяти сетах принципиального врага из Мачераты, так почему бы перед такими дикими трибунами не сорвать джекпот? Игроков итальянского клуба встречают даже не как волейболистов, а как рок-звезд: овации, переходящие в экстаз.
ХИТРЫЙ ПЛАНЕР
За два часа до матча из стана казанской команды приходит инсайд — игроки, обычно позволяющие себе за завтраком шутить и улыбаться, в этот раз молчали. Накал колоссальный! На разминке Владимир Алекно о
Наш старый знакомый итальянец Иван Зайцев в этом бурлящем вулкане, как рыба в воде. Он питается энергией толпы и летает как ошпаренный: два христоматийных блока против Михайлова и Леона и 6:9. «Зенит» никак не может настроить одно из своих основных оружий — силовую подачу, но неожиданно спасают хитрые планеры Вольвича и Гуцалюка. К задаче из первого волейбольного класса «Перуджа» не готова — 25:15.
ВЕК ЧЕЛЛЕНДЖА
Итальянцы цепляются за вторую партию зубами — отрыв не может вырасти больше, чем на два очка. Зайцев и Антанасьевич пробивают мячом пол, но Леон и Михайлов отвечают еще жестче и конкретнее. В решающих мячах сета судьи тотально «плывут»: фиксируют ауты после касаний блока или того хуже — когда мячи падают в площадку. Похоже, арбитры окончательно отдали все на откуп видеоповторам — те не подводят. «Перуджа» очень близка к заветному сету — 23:23, но в самый решающий момент Казань не дрогнула. В яростном крике Вербова и сжатых над головой кулаках Алекно было все.
Подняться после этого «Перуджа» уже не смогла. Леон разрядил свою пушку на подаче, а бедный Бергер не знал куда от нее спрятаться. Отрывы в пять очков «Зенит» не отпускает. В третьем сете маленький островок казанских болельщиков перекрикивал весь зал — шикарное зрелище. Подстать этому Владимир Алекно, парящий над ареной в руках своих игроков. «Зенит» в третий раз подряд и в пятый раз в своей истории выигрывает лигу чемпионов! А самым ценным игроком «Финала четырех» признан Максим Михайлов.
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