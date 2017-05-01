ЗЕНИТ (Россия) — ПЕРУДЖА (Италия) — 3:0 (25:15, 25:23, 25:14)

30 апреля Франческо Тотти в свои 40 лет сыграл на «Стадио Олимпико» в своем последнем римском дерби. А на другом конце города в амфитеатре «Палалоттоматика» давали финал волейбольной лиги чемпионов. Аншлаги были на обеих аренах. На волейболе антураж на трибунах был такой, что игрокам надо бы выходить на площадку в шлемах гладиаторов. Белая трибуна «Перуджи» занимает 90 процентов зала. Хор из 10 тысяч человек требует от своей команды прервать гегемонию «Зенита». Главный трофей стоит у подножья вип-ложи. Для полноты картины остается только голосовать пальцами.

Накануне «Перуджа» уже сотворила маленькое чудо, обыграв в пяти сетах принципиального врага из Мачераты, так почему бы перед такими дикими трибунами не сорвать джекпот? Игроков итальянского клуба встречают даже не как волейболистов, а как рок-звезд: овации, переходящие в экстаз.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CLF4Rome?src=hash">#CLF4Rome</a> <a href="https://twitter.com/volleyzenit">@volleyzenit</a> - <a href="https://twitter.com/SIRVolleyPG">@SIRVolleyPG</a> 3-0 (25-15 25-23 25-14) <a href="https://t.co/MEbcygBufm">pic.twitter.com/MEbcygBufm</a></p>— Volleyball.it (@Volleyball_it) <a href="https://twitter.com/Volleyball_it/status/858755862181097474">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ХИТРЫЙ ПЛАНЕР

За два часа до матча из стана казанской команды приходит инсайд — игроки, обычно позволяющие себе за завтраком шутить и улыбаться, в этот раз молчали. Накал колоссальный! На разминке Владимир Алекно о чем-то долго говорит со связующим Александром Бутько. Естественно, что оба тренера по косточкам разобрали друг друга — надо удивлять.

Наш старый знакомый итальянец Иван Зайцев в этом бурлящем вулкане, как рыба в воде. Он питается энергией толпы и летает как ошпаренный: два христоматийных блока против Михайлова и Леона и 6:9. «Зенит» никак не может настроить одно из своих основных оружий — силовую подачу, но неожиданно спасают хитрые планеры Вольвича и Гуцалюка. К задаче из первого волейбольного класса «Перуджа» не готова — 25:15.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CLF4Rome?src=hash">#CLF4Rome</a> <a href="https://twitter.com/volleyzenit">@volleyzenit</a> campione d'Europa <a href="https://t.co/Nul6ZaN1kP">pic.twitter.com/Nul6ZaN1kP</a></p>— Volleyball.it (@Volleyball_it) <a href="https://twitter.com/Volleyball_it/status/858755994045874176">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВЕК ЧЕЛЛЕНДЖА

Итальянцы цепляются за вторую партию зубами — отрыв не может вырасти больше, чем на два очка. Зайцев и Антанасьевич пробивают мячом пол, но Леон и Михайлов отвечают еще жестче и конкретнее. В решающих мячах сета судьи тотально «плывут»: фиксируют ауты после касаний блока или того хуже — когда мячи падают в площадку. Похоже, арбитры окончательно отдали все на откуп видеоповторам — те не подводят. «Перуджа» очень близка к заветному сету — 23:23, но в самый решающий момент Казань не дрогнула. В яростном крике Вербова и сжатых над головой кулаках Алекно было все.

Подняться после этого «Перуджа» уже не смогла. Леон разрядил свою пушку на подаче, а бедный Бергер не знал куда от нее спрятаться. Отрывы в пять очков «Зенит» не отпускает. В третьем сете маленький островок казанских болельщиков перекрикивал весь зал — шикарное зрелище. Подстать этому Владимир Алекно, парящий над ареной в руках своих игроков. «Зенит» в третий раз подряд и в пятый раз в своей истории выигрывает лигу чемпионов! А самым ценным игроком «Финала четырех» признан Максим Михайлов.