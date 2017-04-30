Волейболисты казанского «Зенита» в третий раз подряд стали победителями Лиги чемпионов

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Третье место занял итальянский клуб «Лубе Чивитанова», который в воскресенье обыграл немецкий «Берлин» со счетом 3−1.

«Зенит» вышел на первое место по количеству побед в турнире среди команд, продолжающих свое существование. Ранее клуб становился победителем Лиги чемпионов в 2008, 2012, 2015 и 2016 годах. В 2011 году команда заняла второе место, в 2013-м — третье.

Из российских клубов также трофей завоевывали белгородский «Локомотив-Белогорье» (нынешнее название «Белогорье»; 2003, 2004) и новосибирский «Локомотив» (2013).

Лига чемпионов (до 1999 года турнир назывался Кубок европейских чемпионов) среди мужских команд разыгрывается с 1959 года, первым обладателем трофея стал московский ЦСКА, который в итоге выиграл титул рекордные 13 раз. По четыре победы у итальянских «Модены» и «Тревизо». Расформированный в 2009 году ЦСКА все свои трофеи выиграл до 1991 года.