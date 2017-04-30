Сборная России по волейболу осталась без медалей чемпионата Европы U19
Сборная России не сумела завоевать бронзовые медали на чемпионате Европы U19 среди мужских команд, который проходит в Дьоре (Венгрия).
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В матче за третье место россияне на
Ранее в группе сборная России одержала пять побед в пяти матчах, но в полуфинале на
Волейбол. Чемпионат Европы U19. Мужчины. Матч за третье место
Россия — Турция — 2:3 (22:25, 25:21, 26:24, 17:25, 13:15).
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