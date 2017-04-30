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30 апреля 2017, 19:39 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная России по волейболу осталась без медалей чемпионата Европы U19

Сборная России не сумела завоевать бронзовые медали на чемпионате Европы U19 среди мужских команд, который проходит в Дьоре (Венгрия).

Сборная России не сумела завоевать бронзовые медали на чемпионате Европы U19 среди мужских команд который проходит в <span class=error>Дьоре</span> (Венгрия). Увеличить
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В матче за третье место россияне на тай-брейке уступили сверстникам из Турции. Самым результативным в составе россиян стал Иван Кузнецов, набравший 16 очков. 14 (3 из них на блоке) на счету Виталия Дикарева.

Ранее в группе сборная России одержала пять побед в пяти матчах, но в полуфинале на тай-брейке уступила команде Чехии.

Волейбол. Чемпионат Европы U19. Мужчины. Матч за третье место

Россия — Турция — 2:3 (22:25, 25:21, 26:24, 17:25, 13:15).
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