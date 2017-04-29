Казань брали. Московское «Динамо» — снова чемпион
Московское «Динамо», и в четвертом матче обыгравшее в Казани своих одноклубниц — 3:1 (27:25, 14:25, 30:28, 25:21), во второй раз подряд стало чемпионом женской Суперлиги.
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Видимо, что-то случилось...
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Безжалостный календарь, невзирая на конец сезона, выписал участницам финала меньше 24 часов на отдых. Накануне два «Динамо» провели на площадке казанского волейбольного центра «Санкт-Петербург» почти два с половиной часа, а субботним вечером им снова предстояло выйти как на последний бой.
В третьем матче московская команда, проигрывая 0:2 по партиям, сумела вытащить игру и победить на
ОЧЕВИДНОЕ — НЕВЕРОЯТНОЕ
Кстати, именно
Но главный рывок в этой партии был еще впереди. Казанское «Динамо» держало инициативу, наращивая отрыв, и после того, как Гончарова дважды подряд в нападении не попала в площадку, преимущество хозяек достигло «+8» — 23:15. А дальше началось необъяснимое. Отыграв одно очко, москвички в одной расстановке, на подаче Поляк, набрали еще семь! Казанские атаки раз за разом упирались в блок, а ошибиться на приеме успели едва ли не все игроки в темной форме.
Наконец, Василева реализует атаку и зарабатывает такой долгожданный сетбол, но тут же следует ошибка на подаче. Начинаются «качели», и московское «Динамо», отбившись еще раз, поднимает мяч после удара Заряжко, завершает розыгрыш в свою пользу и тут же добивает соперниц. 27:25 в пользу гостей — невероятная развязка первого сета!
ГРАБЛИ ДЛЯ КАЗАНИ
Казалось, что казанские девушки получили еще один серьезный удар, как накануне перед
Теперь уже Юрию Панченко предстояло думать, как перестраивать игру, которая начала складываться не в пользу его команды. Прежде всего, тренер гостей решил повторить шаг, который принес ему успех накануне, и поменять связующую. На площадку вместо Ветровой вернулась Панкова, начинавшая третий матч. Также на площадке появилась Морозова вместо Фетисовой.
Помогло до времени — после равного начала третьей партии к середине инициатива снова оказалась у Казани. У них все так же неудержима была Василева, которую соперницы на сей раз не так нагружали на приеме, Заряжко терроризировала москвичек результативными скидками, а у тех
Но тут некстати хозяйки начали сами ошибаться — эйс Щербань, несогласованность Заряжко и Старцевой, разладившийся прием, и вот уже счет стал равным, 22:22 после атаки Гончаровой. К тому же у гостей заработал блок, что позволило им выйти вперед! Неужели Казань наступит на те же грабли, что и в первой партии? Да, так и есть. Лидерство захватывает то одна команда, то другая, напряжение становится почти осязаемым. Еще одна невынужденная ошибка хозяек приводит к тому, что точку в следующей атаке ставит Гончарова — 30:28.
ПОСЛЕДНИЙ ШАГ
Москвички выигрывают вторую затяжную концовку, и вдруг вспоминается, что это именно они между вторым и третьим матчами провели неудачный «Финал четырех» Лиги чемпионов, тогда как их оппонентки целых 10 дней готовились к домашним матчам. Казалось бы, сил должно быть меньше именно у гостей, но на деле получается все ровно наоборот.
Казанское «Динамо» оказывается прижатым к стене, отступать уже некуда, тут еще некстати микротравму получает их связующая Старцева, а столичные волейболистки, которым для защиты титула остается взять один сет, продолжают напирать. Достать их удается к середине партии, когда атмосфера на арене уже наэлектризована до предела, каждая ошибка может стать решающей. У гостей в эти минуты хороши впереди Щербань, Гончарова и Де Ла Крус, и им удается вновь отправить команду в небольшой отрыв — 20:17.
Казань снова догоняет, Панченко берет
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