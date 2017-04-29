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Безжалостный календарь, невзирая на конец сезона, выписал участницам финала меньше 24 часов на отдых. Накануне два «Динамо» провели на площадке казанского волейбольного центра «Санкт-Петербург» почти два с половиной часа, а субботним вечером им снова предстояло выйти как на последний бой.

В третьем матче московская команда, проигрывая 0:2 по партиям, сумела вытащить игру и победить на тай-брейке. Поэтому еще одно поражение казанского клуба означало бы окончание серии. Впрочем, местные болельщики очень надеялись избежать подобного варианта. Тем более что буквально к началу игры стало известно, что «Зенит» Владимира Алекно в полуфинале Лиги чемпионов разгромил немецкий «Берлин», и в Казани ждали двойного праздника.

ОЧЕВИДНОЕ — НЕВЕРОЯТНОЕ

Кстати, именно из-за «Зенита» трибуны к началу встречи оставались полупустыми — многие из тех, кто пришел поддержать казанское «Динамо», следили за концовкой игры Лиги чемпионов и не спешили на свои места. Поэтому они не увидели, как дебют этого матча стал продолжением предыдущего — действующие чемпионки набрали три очка подряд. Но команду Ришата Гилязутдинова это не смутило, удачная атака и эйс Заряжко быстро сделали счет равным. Интересно, что поначалу команды предпочитали набирать очки сериями — после 3:3 хозяйки набрали пять очков подряд, главным образом на подаче Старцевой.

Но главный рывок в этой партии был еще впереди. Казанское «Динамо» держало инициативу, наращивая отрыв, и после того, как Гончарова дважды подряд в нападении не попала в площадку, преимущество хозяек достигло «+8» — 23:15. А дальше началось необъяснимое. Отыграв одно очко, москвички в одной расстановке, на подаче Поляк, набрали еще семь! Казанские атаки раз за разом упирались в блок, а ошибиться на приеме успели едва ли не все игроки в темной форме.

Наконец, Василева реализует атаку и зарабатывает такой долгожданный сетбол, но тут же следует ошибка на подаче. Начинаются «качели», и московское «Динамо», отбившись еще раз, поднимает мяч после удара Заряжко, завершает розыгрыш в свою пользу и тут же добивает соперниц. 27:25 в пользу гостей — невероятная развязка первого сета!

ГРАБЛИ ДЛЯ КАЗАНИ

Казалось, что казанские девушки получили еще один серьезный удар, как накануне перед тай-брейком и по его ходу, и команда рискует рассыпаться в самый ответственный момент. Но не тут-то было. Гилязутдинову удалось встряхнуть команду, заново настроить ее, и вторая партия стала бенефисом хозяек. Они быстро повели 5:1, но это было только начало. Все лидеры столичной команды ушли в тень — промахивалась Щербань, была не слишком заметна Гончарова, не получалось у Поляк, а казанское «Динамо» танком прошлось по соперницам. Шесть очков перевеса, девять, а затем преимущество становится неприличным для матча за золото — 20:8. В концовке на сей раз хозяйки не стали расслабляться и удержали двузначный перевес.

Теперь уже Юрию Панченко предстояло думать, как перестраивать игру, которая начала складываться не в пользу его команды. Прежде всего, тренер гостей решил повторить шаг, который принес ему успех накануне, и поменять связующую. На площадку вместо Ветровой вернулась Панкова, начинавшая третий матч. Также на площадке появилась Морозова вместо Фетисовой.

Помогло до времени — после равного начала третьей партии к середине инициатива снова оказалась у Казани. У них все так же неудержима была Василева, которую соперницы на сей раз не так нагружали на приеме, Заряжко терроризировала москвичек результативными скидками, а у тех по-прежнему не ладились атакующие действия, и к завершающей части партии пасовать снова вышла Ветрова. К этому моменту хозяева контролировали игру, на протяжении всего сета ведя три-четыре мяча.

Но тут некстати хозяйки начали сами ошибаться — эйс Щербань, несогласованность Заряжко и Старцевой, разладившийся прием, и вот уже счет стал равным, 22:22 после атаки Гончаровой. К тому же у гостей заработал блок, что позволило им выйти вперед! Неужели Казань наступит на те же грабли, что и в первой партии? Да, так и есть. Лидерство захватывает то одна команда, то другая, напряжение становится почти осязаемым. Еще одна невынужденная ошибка хозяек приводит к тому, что точку в следующей атаке ставит Гончарова — 30:28.

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ

Москвички выигрывают вторую затяжную концовку, и вдруг вспоминается, что это именно они между вторым и третьим матчами провели неудачный «Финал четырех» Лиги чемпионов, тогда как их оппонентки целых 10 дней готовились к домашним матчам. Казалось бы, сил должно быть меньше именно у гостей, но на деле получается все ровно наоборот.

Казанское «Динамо» оказывается прижатым к стене, отступать уже некуда, тут еще некстати микротравму получает их связующая Старцева, а столичные волейболистки, которым для защиты титула остается взять один сет, продолжают напирать. Достать их удается к середине партии, когда атмосфера на арене уже наэлектризована до предела, каждая ошибка может стать решающей. У гостей в эти минуты хороши впереди Щербань, Гончарова и Де Ла Крус, и им удается вновь отправить команду в небольшой отрыв — 20:17.