Московское «Динамо» выиграло ЧР по волейболу среди женских команд

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Матч получился чрезвычайно напряженным, но завершился победой гостей в четырех партиях. Московское «Динамо» выиграло финальную серию со счётом 3:1 и завоевало золотые медали чемпионата России.

Напомним, два первых матча в Москве завершились в трех партиях. В первом победу одержали гостьи, во втором — хозяйки. Оба матча в Казани выиграли столичные волейболистки.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финальная серия. Четвертый матч.

«Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (25:27, 25:14, 28:30, 21:25).

Итоговый счёт в серии — 1:3.