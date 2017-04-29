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29 апреля 2017, 21:42 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Московское «Динамо» выиграло ЧР по волейболу среди женских команд

В Казани состоялся четвертый матч финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между местной и московской динамовскими командами.

В Казани состоялся четвертый матч финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд <span class=error>Суперлиги</span> между местной и московской динамовскими командами. Увеличить
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Матч получился чрезвычайно напряженным, но завершился победой гостей в четырех партиях. Московское «Динамо» выиграло финальную серию со счётом 3:1 и завоевало золотые медали чемпионата России.

Напомним, два первых матча в Москве завершились в трех партиях. В первом победу одержали гостьи, во втором — хозяйки. Оба матча в Казани выиграли столичные волейболистки.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финальная серия. Четвертый матч.

«Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (25:27, 25:14, 28:30, 21:25).

Итоговый счёт в серии — 1:3.
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