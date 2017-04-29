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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29598112/
29 апреля 2017, 21:28 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Россия уступила Чехии в полуфинале ЧЕ U19 по волейболу

В полуфинале чемпионата Европы U19 по волейболу, который проходит в Дьёре (Венгрия), юниорская сборная России под руководством Андрея Ноздрина на тай-брейке уступила команде Чехии и сыграет за бронзовые медали континентального первенства.

В полуфинале чемпионата Европы U19 по волейболу который проходит в <span class=error>Дьёре</span> (Венгрия) <span class=error>юниорская</span> сборная России под руководством Андрея <span class=error>Ноздрина</span> на <nobr>тай-брейке</nobr> уступила команде Чехии и сыграет за бронзовые медали континентального первенства. Увеличить
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Россияне, которые выиграли все пять проведенных матчей в группе, ранее уже гарантировали себе путевку на чемпионат мира U19 2017 года, который пройдет в Бахрейне.

Волейбол. Чемпионат Европы U19. Мужчины. Полуфинал.

Россия — Чехия — 2:3 (25:16, 22:25, 25:18, 23:25, 10:15).
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