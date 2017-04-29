Россия уступила Чехии в полуфинале ЧЕ U19 по волейболу
В полуфинале чемпионата Европы U19 по волейболу, который проходит в Дьёре (Венгрия), юниорская сборная России под руководством Андрея Ноздрина на
тай-брейке уступила команде Чехии и сыграет за бронзовые медали континентального первенства.
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Россияне, которые выиграли все пять проведенных матчей в группе, ранее уже гарантировали себе путевку на чемпионат мира U19 2017 года, который пройдет в Бахрейне.
Волейбол. Чемпионат Европы U19. Мужчины. Полуфинал.
Россия — Чехия — 2:3 (25:16, 22:25, 25:18, 23:25, 10:15).
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