Казань взяла «Берлин». Осталось взять Рим

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Не совсем удобный для волейбола зал в итальянской столице «Палалоттоматика» на 10 500 мест переживает, наверное, уже даже не вторую, а третью молодость. Только на моих глазах здесь проходили в разные годы решающие матчи чемпионата мира — 2010 и чемпионата Европы — 2005, неоднократно разыгрывались «Финалы четырёх» главного клубного трофея Старого Света. А сколько прочих турниров по разным видам спорта, а также многочисленных концертов и различных шоу принял на своей арене этот больше снаружи напоминающий цирк дворец спорта, построенный в далёком 1960 году. И вот новое волейбольное действо. «Финал четырёх» Лиги чемпионов — 2017.

Второй раз за два года

Как мы ждали участия здесь двух российских команд, что прежде бывало в этом же зале. Но, увы, могучие столичные динамовцы сыграли так скверно, что вспоминать об этом даже не хочется. Одним словом, посрамили отечественный волейбол, уступив совершенно средненькому клубу из немецкой столицы в двух матчах.

И вот теперь «Берлину» предстояло в полуфинале сразиться с российским чемпионом. Ровно полтора года назад два клуба спорили между собой на такой же стадии Лиги чемпионов, причём не где-нибудь, а именно в Берлине на домашней арене этого клуба. И тогда российская команда выиграла в четырёх партиях.

Интересно, что большинство из тех, кто сегодня вышел в Риме в майках «Зенита», участвовали и в том матче двухлетней давности. У соперников изменений в составе с тех пор произошло больше. Начиная с тренерского состава — «Берлином» сейчас руководит итальянец Роберто Серниотти. А из участников той, берлинской, встречи в составе остались два немца — Роберт Кромм и Феликс Фишер, а также австралиец Пол Кэрролл. Вообще, как это обычно бывает, состав у соперников достаточно интернациональный — есть представители Сербии (хорошо нам знакомый доигровщик Никола Ковачевич), Канады, Хорватии, Голландии и уже упомянутой выше Австралии.

Запомнился тогда набравший 26 очков Вильфредо Леон, при этом заработавший 14 брейковых очков и исполнивший 6 эйсов, а также Максим Михайлов, порадовавший хорошим процентом результативности — 54% и четырьмя очками на блоке. У немцев же отличились тогда Кромм — 18 очков и Кэрролл — 17.

Ничуть не сомневался, что аналитики российского клуба разобрали соперников более чем досконально. Единственный минус — «Зенит», освобождённый от участия в серии плей-офф в национальном чемпионате, последний официальный матч сыграл в Белгороде 13 апреля, а после этого только тренировался. И трудно было представить, в какой форме подошла команда к главному международному старту сезона.

Раскачивались недолго

С первых розыгрышей чувствовалось, что зенитовцам не хватает игровой практики. И если бы не собственные ошибки игроков «Берлина», причём ведущих — Кромма и Кэрролла, — можно было ожидать иного счёта уже к первому техническому. А так получилось 8:6.

После паузы чемпионам России и Европы удалось было приплюсовать ещё пару очков к уже имеющемуся перевесу, но соперник достаточно быстро вернул себе утраченные позиции. Так, шаг за шагом, очко направо, очко налево команды приближались к второму обязательному тайм-ауту. Правда, к самому свистку «Зениту» удалось оторваться — 16:12.

Пресловутые «+2» ещё какое-то время тормозили продвижение Леона и компании к нужным цифрам на табло. Серниотти любыми способами пытался изменить ситуацию — делал замены, брал перерывы. Не помогало.

Зато разыгрался Леон и делал всё очень хитро. И несильно отыгрывался от рук блокирующих так, что мяч падал им под ноги, а когда забил переходящий после мощной подачи Андерсона судьба партии при 22:17 показалось, была решена.

Но берлинцы были с этим не согласны и сопротивлялись до «последнего патрона». Заставили даже Владимира Алекно взять перерыв после двух проигранных очков на четвёртом сетболе. Но сразу после этого немцы ошиблись, вводя мяч в игру. 25:21. Перевес получился за счёт преимущества на блоке и минимума собственных ошибок. В атаке же, как ни странно, немцы оказались чуть впереди.

Леон напомнил о себе

«Берлин» повёл в счёте в дебюте второго сета — 3:1. Но Максим Михайлов, Леон и блок с их участием изменили цифры на табло. Как оказалось, ненадолго. Но к перерыву все тот же уже знакомый перевес «+2». Был момент, когда немцы вплотную приблизились к «Зениту». А потом, в течении нескольких розыгрышей отвечали ударом на удар. А потом и сравняли счёт и после ошибки Леона повели — 15:13. Тем не менее к перерыву преимущество «Берлина» сохранилось.

Самое странное, что если в первом сете блок казанцев работал безупречно, то в концовке второй партии немцы находили в нём разрывы.

Сравнять счёт удалось после эйса Андерсона, и Серниотти тут же взял перерыв. Блок на Леоне опять вывел соперников в лидеры, но очередная неподача вновь выровняла шансы. А тут ещё Александр Гуцалюк укоротил подачу, но немцы тут как тут — 21:21. Потом было 22:22. И тут в который раз в роли «палочки-выручалочки» выступил Леон, заработав три очка кряду, из них два эйса. 25:22. Всего же за партию получилось пять мячей с подачи, что и определило перевес российского клуба.

Концовка имени Михайлова

Свой первый тренерский перерыв Серниотти взял на сей раз необычно рано — при счёте 5:1 в пользу «Зенита». К перерыву отрыв казанцев возрос — 8:3. Евгений Сивожелез появился на площадке в составе казанцев, когда табло показывало 13:5 и вероятность отыграться у «Берлина» была равна нулю. Он заменил Леона. Всё правильно: Алекно дал отдохнуть своему лидеру перед важнейшим воскресным финалом. Правда, кубинец отдыхал недолго — дублёр прошёл вместо него по линии принимающих, а к сетке Леон вернулся.

Концовку третьего игрового отрезка команды уже доигрывали. Немцы, поняв бесполезность своих усилий, почти не сопротивлялись. Да и казанцы растеряли концентрацию, потому и проиграли три очка подряд при счёте 21:10.

Благо, Михайлов «потренировал» свою подачу в игровых условиях: в начале матча она у него не летела. Зато в концовке он показал, что по-прежнему остаётся одним из сильнейших в этом волейбольном элементе.

Завтра в финале «Зениту» будет противостоять один из итальянских клубов. Побеседовал поэтому с одним из опытнейших специалистов, который сказал, что внимательно изучил матчи обеих команд с Апеннин. И заявил, что выиграет «Мачерата». Я же поставил на «Перуджу». Посмотрим, кто угадает.