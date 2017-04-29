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29 апреля 2017, 19:47 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российский «Зенит» вышел в финал волейбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Зенит» (Казань) победил немецкий «Берлин» в ½ финала Лиги чемпионов со счетом 3−0 и вышел в финал турнира.

В полуфинальном матче россияне победили немецкий Берлин со счетом 3−0. Увеличить
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Встреча прошла в Риме. Соперник россиян в финале определится позднее в матче между итальянскими командами «Перуджа» и «Лубе Чивитанова», который состоится позднее в субботу.

Кубок европейских чемпионов (нынешнее название — Лига чемпионов) среди мужских команд разыгрывается с 1959 года, первым обладателем трофея стал московский ЦСКА, который в итоге выиграл титул рекордные 13 раз. По четыре победы — у итальянских «Модены» и «Тревизо», а также «Зенита», который может выйти на первое место по количеству трофеев среди команд, продолжающих свое существование. Расформированный в 2009 году ЦСКА все свои трофеи выиграл до 1991 года.
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«Зенит» начинает борьбу за третий подряд титул чемпиона Европы по волейболу

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Финальный турнир волейбольной Лиги чемпионов среди мужских команд стартует в субботу в Риме. Побеждавший в турнире два предыдущих сезона казанский «Зенит» в полуфинале сыграет с германским «Берлином».
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