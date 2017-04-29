«Зенит» начинает борьбу за третий подряд титул чемпиона Европы по волейболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мужская Лига чемпионов остается вотчиной российских клубов, которые побеждали в главном еврокубковом турнире в пяти последних розыгрышах. В 2012, 2015 и 2016 гг Лигу чемпионов выиграл «Зенит», впервые ставший сильнейшим клубом континента еще в 2008 году — под названием «Динамо-Таттрансгаз».

Помимо «Берлина», подопечные Владимира Алекно в финале или матче за третье место сыграют с одним из итальянских клубов — вторую полуфинальную пару составили «Перуджа» и «Чивитанова».

На пути к «Финалу четырех» казанцы не проиграли ни одного матча, одержав шесть побед на групповой стадии и не отдав соперникам ни одного сета в двух стадиях плей-офф — с бельгийским «Кнаком» и «Белогорьем» из Белгорода. Единственную партию в 10 матчах Лиги чемпионов «Зенит» проиграл в гостевом матче с «Фридрихсхафеном». Самый титулованный германский клуб, «Фридрихсхафен», в прошлом сезоне уступил в чемпионате «Берлину», который, как и два года назад, сумел пробиться в «финал четырех». В 2015 году на домашней площадке «Берлин» в полуфинале уступил «Зениту» со счетом 1:3, заняв в итоге третье место. Для клуба из столицы Германии этот результат остается лучшим в истории.

В плей-офф «Берлин» лишь при помощи «золотого сета» сумел переиграть турецкий «Истанбул», тогда как в четвертьфинале в двух пятиматчевых сетах было повержено московское «Динамо». Наставником «Берлина» является итальянец Роберто Серниотти, в 2005 году выигравший Лигу чемпионов с французским «Туром». Серниотти сменил в «Туре» Владимира Алекно, который привел команду к чемпионскому титулу, после чего вернулся в Россию, возглавив столичный «Луч».

Ни одного поражения в сезоне

Главный тренер сборной России — олимпийского чемпиона 2012 года, Алекно, в течение двух недель может выиграть еще два титула. «Зенит» является главным фаворитом как Лиги чемпионов, так и «финала шести» чемпионата России, который пройдет 6—11 мая в Москве. В регулярном чемпионате «Зенит» победил во всех 26 матчах, потеряв лишь три очка за выигрыши в пяти сетах. А в декабре прошлого года «Зенит» победил в финале Кубка России, так что в нынешнем сезоне казанцы еще не проиграли ни одного матча.

Организатором «Финала четырех» является «Перуджа», которая базируется в городе, расположенном в 180 км от итальянской столицы. Как и «Чивитанова», «Перуджа» выиграла пять из шести матчей группового раунда, однако от матчей плей-офф эта команда были избавлена. В свою очередь команда из города Чивитанова-Марке на Адриатическом побережье Италии в плей-офф выбила из борьбы польскую «Скру», а затем не отдала ни одного сета землякам из «Модены». Если «Перуджа» ранее никогда не играла в «финале четырех» Лиги чемпионов, то «Чивитанова» выиграла трофей в 2002 году (клуб тогда базировался в соседней Мачерате), а в прошлом сезоне стала третьей.

Матчи финального турнира пройдут в 11-тысячном зале «ПалаЛоттоматика», построенном еще к Олимпиаде 1960 года. Полуфинал между «Зенитом» и «Берлином» начнется в 17:30 мск, «Перуджа» и «Чивитанова» сыграют в 20:30. В воскресенье в 17:00 состоится матч за третье место, на 20:00 запланирован финал.

13 титулов ЦСКА

Цитата Кубок европейских чемпионов среди мужских команд разыгрывается с 1959 года, первым обладателем трофея стал московский ЦСКА, который в итоге выиграл титул рекордные 13 раз. По четыре победы — у итальянских «Модены» и «Тревизо», а также «Зенита», который может выйти на первое место по количеству трофеев среди команд, продолжающих свое существование. Расформированный в 2009 году ЦСКА все свои трофеи выиграл до 1991 года.

Первым российским победителем Лиги чемпионов в 2003 году стал «Белогорье», повторив успех в 2004 и 2014 гг, тогда как в 2013 году сильнейшим клубом Европы стал новосибирский «Локомотив». Последним иностранным обладателем главного еврокубкового трофея в 2011 году стал итальянский «Трентино», в финале обыгравший «Зенит».