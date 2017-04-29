«Зенит» начинает борьбу за третий подряд титул чемпиона Европы по волейболу
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Финальный турнир волейбольной Лиги чемпионов среди мужских команд стартует в субботу в Риме. Побеждавший в турнире два предыдущих сезона казанский «Зенит» в полуфинале сыграет с германским «Берлином».
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Мужская Лига чемпионов остается вотчиной российских клубов, которые побеждали в главном еврокубковом турнире в пяти последних розыгрышах. В 2012, 2015 и 2016 гг Лигу чемпионов выиграл «Зенит», впервые ставший сильнейшим клубом континента еще в 2008 году — под названием «Динамо-Таттрансгаз».
Помимо «Берлина», подопечные Владимира Алекно в финале или матче за третье место сыграют с одним из итальянских клубов — вторую полуфинальную пару составили «Перуджа» и «Чивитанова».
На пути к «Финалу четырех» казанцы не проиграли ни одного матча, одержав шесть побед на групповой стадии и не отдав соперникам ни одного сета в двух стадиях
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Ни одного поражения в сезоне
Главный тренер сборной России — олимпийского чемпиона 2012 года, Алекно, в течение двух недель может выиграть еще два титула. «Зенит» является главным фаворитом как Лиги чемпионов, так и «финала шести» чемпионата России, который пройдет
Организатором «Финала четырех» является «Перуджа», которая базируется в городе, расположенном в 180 км от итальянской столицы. Как и «Чивитанова», «Перуджа» выиграла пять из шести матчей группового раунда, однако от матчей
Матчи финального турнира пройдут в 11-тысячном зале «ПалаЛоттоматика», построенном еще к Олимпиаде 1960 года. Полуфинал между «Зенитом» и «Берлином» начнется в 17:30 мск, «Перуджа» и «Чивитанова» сыграют в 20:30. В воскресенье в 17:00 состоится матч за третье место, на 20:00 запланирован финал.
13 титулов ЦСКА
Первым российским победителем Лиги чемпионов в 2003 году стал «Белогорье», повторив успех в 2004 и 2014 гг, тогда как в 2013 году сильнейшим клубом Европы стал новосибирский «Локомотив». Последним иностранным обладателем главного еврокубкового трофея в 2011 году стал итальянский «Трентино», в финале обыгравший «Зенит».
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