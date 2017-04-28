Битва двух «Динамо»: из грязи в князи

Третий матч финальной серии от второго отделили целых 10 дней, за которые произошло немало интересных событий. Например, закончилась борьба за бронзу, и здесь не обошлось без сенсации — «Уралочка-НТМК», которая дала казанскому «Динамо» настоящий бой в полуфинале, в играх за третье место уступила «Енисею». Команда Николая Карполя считалась фаворитом, но «Енисей», который ранее без особого сопротивления уступил «Динамо» московскому, считал иначе. Соперницам за четыре встречи пришлось трижды играть тай-брейк, и сибирячки выиграли два из них на своей площадке, впервые в истории поднявшись на пьедестал.

ИХ ПОМЕНЯЛИ МЕСТАМИ

А участницы битвы за золото переехали в Казань, обменявшись в столице победами с одинаковым счетом 3:0. При этом они словно поменялись ролями — если в Москву казанский клуб прибыл, едва отойдя от победного финала Кубка ЕКВ, тогда как хозяйки площадки имели на подготовку едва ли не две недели, то на сей раз все было наоборот. «Динамо-Казань» в паузе между второй и третьей игрой отдыхало и готовилось к продолжению серии, а их московские одноклубницы успели побывать в Италии, где впервые с 2009 года сыграли в «Финале четырех» Лиги чемпионов. Но, в отличие от казанской дружины, никаких положительных эмоций вояж в Тревизо москвичкам не принес — команда Юрия Панченко потерпела два поражения от «Конельяно» и «Эджаджибаши», стала только четвертой, а главное, не сумела показать свой лучший волейбол.

И вновь двум «Динамо» предстояло проверить — что же лучше, целенаправленная подготовка или постоянный игровой тонус. В Москве оба варианта оказались равнозначными.

Начало третьей встречи тоже получилось ровным, при этом было заметно, что гостьи не отказались от идеи максимально нагружать на приеме одного из лидеров соперниц Элицу Василеву. Но несколько ошибок столичной команды — на приеме и в доигровке — и вот уже Казань не просто захватила лидерство, но и повела с заметным отрывом. 8:4 к техническому перерыву, еще одно очко — и Панченко взял тайм-аут. Пауза пошла москвичкам на пользу, они стали более собранно действовать в атаке и набрали четыре очка подряд на подаче Панковой. Когда счет сравнялся, стало понятно, что легко в этом матче не будет никому. Еще одно подтверждение — при счете 14:13 в пользу хозяек соперницы выдали затяжной розыгрыш, в котором мяч переходил с одной стороны площадки на другую, казалось, с десяток раз.

Упорная борьба очко в очко, но концовка партии лучше удается «Динамо» казанскому — нелепая ошибка Поляк, задевшей сетку в безобидной ситуации, удачная атака Василевой, и вскоре хозяйки получают четыре сетбола. Реализовать удается второй из них — Воронкова атакует трижды, и все-таки пробивает московский блок.

ОКРЫЛЕННАЯ КАЗАНЬ

И на вторую партию хозяйки вышли окрыленными, а действующие чемпионки немного замешкались на старте — помарка Де Ла Крус на приеме, ошибки на передачах — и «Динамо-Казань» вновь создала небольшой задел, оторвавшись от соперниц на три-четыре очка. Причем на сей раз догнать соперниц не удалось, они продолжали исправно забивать мячи. В эти минуты видно, что не слишком клеится игра у атаки москвичек — Гончарова и Щербань не так грозны впереди, как хотелось бы штабу «Динамо». И не в последнюю очередь это произошло из-за слабого приема и недостаточно острых передач. И когда счет достиг 12:19, гости поменяли связующую — на площадке появилась Ветрова.

При этом Гилязутдинов использовал ротацию гораздо шире и эффективнее, тогда как московская команда продолжала играть с большим процентом брака, отдавая оппоненткам очки на ровном месте. Казань заработала девять сетболов — исход сета выглядел предрешенным. И тут гостьи показали зубы — включившись в игру, москвички набрали пять очков подряд. Но, конечно, Казань им уже было не догнать, точку поставила Марюхнич — 25:20.

Казалось, что повторяется сценарий первого матча. И вспомнилось, что в теннисе, который на этой неделе у всех на слуху благодаря Марии Шараповой, есть понятие «скрытый сетбол». Когда гейм, взятый в середине партии, порой определяет исход всего матча. И кажется, что в эти самые моменты может решаться судьба не просто этой игры, а и всей серии.

С НОГ НА ГОЛОВУ

Третий сет начался точно так же, как и первые два — хозяйки контролировали ход игры, несмотря на все усилия другого «Динамо», и к техническому перерыву вели 8:5. А дальше сюжет снова как в дебюте — на подаче Щербань москвички взяли четыре очка подряд и выравняли игру. После чего столичные волейболистки «включились» — проснулась Де Ла Крус, начала лететь подача, забивала Гончарова. И вот уже они впереди с преимуществом «+5», а их оппонентки впервые в матче выглядели озадаченными. Гилязутдинов взял тайм-аут — и ему удалось привести команду в чувство, хозяйки бросились в погоню. Удалась она лишь отчасти, слишком многое было упущено, а при счете 21:24 Ветрова подала навылет. Впервые в серии обеим командам удалось в одном матче взять хотя бы по партии.

И вот теперь уже московское «Динамо», нащупав свою игру и слабые места оппоненток, начало четвертый сет с места в карьер. У казанской команды возникли проблемы с приемом, чем пользуются гостьи. А Гилязутдинов начал нервничать и отчаянно жестикулировать в паузе — ему казалось, что хозяйки стали действовать чересчур прямолинейно. Отдельные моменты, вроде отличной атаки первым темпом Заряжко, не меняли общей картины игры. «Динамо-Казань» подбиралось поближе к соперницам, но те тут же отвечали ударом на удар.

Слаженно работала московская атака, в которой выделялась Де Ла Крус, и в концовке сета преимущество гостей достигло семи очков. Напряжение было таково, что тренер хозяек забыл, что уже использовал все тайм-ауты, попытался взять еще один — и получил желтую карточку. Две подряд ошибки допустили Воронкова и Василева, и дело закончилось тай-брейком. Теперь психологическое преимущество было уже на стороне команды Панченко.

Главной героиней на первых минутах укороченного сета стала Гончарова — она забивала один мяч за другим, и еще два москвички взяли на ее подаче. Впрочем, ее подруги по команде не блистали, и преимущества в счете не было ни у одной из команд. В середине партии 8:7, но затем атака гостей взяла свое, а казанские волейболистки казались немного выдохшимися. В их действиях не хватало остроты, — и столичное «Динамо» повело 13:9. И тут слово взяла Воронкова, набрала четыре очка подряд — и счет стал равным! Гончарова заработала матчбол, но тут же с подачи пробила в аут, а затем соперницы обменялись блоками. И лишь четвертая попытка принесла успех москвичкам — Де Ла Крус от блока послала мяч за пределы площадки, и в стане столичной команды началось ликование.

«Динамо» сумело вытащить тяжелейшую игру, забыть о неудачах в Лиге чемпионов и теперь уже четвертый матч, который пройдет в Казани в субботу, может стать в этой серии последним. Впрочем, и Казань еще не сказала своего последнего слова.