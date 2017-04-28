Волейболистки «Динамо» (Москва) повели 2−1 в серии с «Динамо» (Казань) в финале ЧР
КАЗАНЬ, 28 апр —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболистки московского «Динамо» одержали волевую победу над казанским «Динамо» в третьем матче финала чемпионата России и повели в серии со счетом 2−1.
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Встреча, прошедшая в пятницу в Казани, закончилась со счетом 3−2 (21:25, 20:25, 25:21, 25:18, 18:16) в пользу москвичек.
Казанская команда меньше ошибалась в начале игры и после скидки Евгении Старцевой повела 8:4, но гости быстро отыгрались. На второй технический перерыв команды отправились уже при счете 16:15 в пользу москвичек. Ошибка Дарьи Столяровой позволила столичной команде повести 18:16, но Элица Васильева сравняла счет, а затем на подаче Анастасии Подошвиной казанское «Динамо» вышло вперед. Решающее очко в партии хозяйкам принесла Ирина Воронкова — 25:21.
Во второй партии блок Воронковой делает счет 6:3 в пользу казанской команды, а после результативной скидки Васильевой главный тренер москвичек Юрий Панченко попросил
Казанское «Динамо» повело со счетом 9:5 в третьей партии, но Бетания де ла Крус вернула интригу в игру — 9:9. Ирина Фетисова накрыла Воронкову — 15:13 в пользу гостей, а Яна Щербань увеличила преимущество своей команды до пяти очков — 19:14. Столярова сократила отставание до двух очков — 22:20, но все же москвички удержали победу в сете — 25:21.
Гончарова на старте четвертого сета сделал счет 7:3 в пользу своей команды, а после ошибки Васильевой команды отправились на технический перерыв при счете 16:13. Она же принесла москвичкам победу в партии неточным ударом — 25:18. На тайбрейке сильнее была команда из Москвы. Четвертая игра финала пройдет в Казани в субботу, 29 апреля.
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