Волейболистки «Эджзаджибаши» без Кошелевой проиграли «Вакыфбанку» в чемпионате Турции
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Турецкий «Эджзаджибаши», в составе которого выступает доигровщица сборной России по волейболу Татьяна Кошелева, проиграл «Вакыфбанку» в первой встрече матча за третье место чемпионата страны.
Встреча, прошедшая в пятницу на площадке «Эджзаджибаши», завершилась со счетом 0−3 (22:25, 17:25, 17:25). Кошелева участия в матче не принимала.
Ответная игра пройдет 30 апреля.
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