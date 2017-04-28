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28 апреля 2017, 22:26 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Эджзаджибаши» без Кошелевой проиграли «Вакыфбанку» в чемпионате Турции

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Турецкий «Эджзаджибаши», в составе которого выступает доигровщица сборной России по волейболу Татьяна Кошелева, проиграл «Вакыфбанку» в первой встрече матча за третье место чемпионата страны.

Встреча, прошедшая в пятницу на площадке «Эджзаджибаши», завершилась со счетом 0−3 (22:25, 17:25, 17:25). Кошелева участия в матче не принимала.

Ответная игра пройдет 30 апреля.
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