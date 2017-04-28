В Санкт-Петербурге появится волейбольный клуб Суперлиги «Зенит»

Ожидается, что команду возглавит нынешний главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников или Александр Климкин, который в минувшем сезоне был помощником Андрея Воронкова в Краснодаре. За селекцию в клубе будет отвечать спортивный директор Павел Борщ, а президентом петербуржского клуба станет Владимир Самсонов, который сейчас занимает должность вице-президента в «Автомобилисте».

Клуб из Санкт-Петербурга выкупит место в элите у краснодарского «Динамо». На Кубани решили оставить только успешную женскую команду. Спонсором команды станет «Газпром».