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28 апреля 2017, 20:38 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

В Санкт-Петербурге появится волейбольный клуб Суперлиги «Зенит»

В следующем сезоне в мужской волейбольной Суперлиге могут сыграть сразу два «Зенита». Кроме титулованной команды из Казани, еще и питерский «Зенит», который войдет в структуру футбольного клуба, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Ожидается, что команду возглавит нынешний главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников или Александр Климкин, который в минувшем сезоне был помощником Андрея Воронкова в Краснодаре. За селекцию в клубе будет отвечать спортивный директор Павел Борщ, а президентом петербуржского клуба станет Владимир Самсонов, который сейчас занимает должность вице-президента в «Автомобилисте».

Клуб из Санкт-Петербурга выкупит место в элите у краснодарского «Динамо». На Кубани решили оставить только успешную женскую команду. Спонсором команды станет «Газпром».
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