В Санкт-Петербурге появится волейбольный клуб Суперлиги «Зенит»
В следующем сезоне в мужской волейбольной Суперлиге могут сыграть сразу два «Зенита». Кроме титулованной команды из Казани, еще и питерский «Зенит», который войдет в структуру футбольного клуба, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Ожидается, что команду возглавит нынешний главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников или Александр Климкин, который в минувшем сезоне был помощником Андрея Воронкова в Краснодаре. За селекцию в клубе будет отвечать спортивный директор Павел Борщ, а президентом петербуржского клуба станет Владимир Самсонов, который сейчас занимает должность
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