Волейболисты сборной России вышли в плей-офф юниорского ЧЕ с первого места в группе

Встреча, прошедшая в четверг в Венгрии, завершилась со счетом 3−0 (25:16, 25:19, 25:18) в пользу российской команды.

Россияне одержали пять побед в пяти матчах группового этапа и прошли в полуфинал соревнований с первого места. За выход в финал российские волейболисты поспорят со второй командой из группы 2.