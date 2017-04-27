Волейболисты сборной России вышли в плей-офф юниорского ЧЕ с первого места в группе
МОСКВА, 27 апр —
Р-Спорт. Волейболисты сборной России обыграли команду Болгарии и вышли в плей-офф чемпионата Европы среди юниоров (игроки не старше 19 лет), который проходит в Венгрии и Словакии, с первого места в группе 1.
Встреча, прошедшая в четверг в Венгрии, завершилась со счетом 3−0 (25:16, 25:19, 25:18) в пользу российской команды.
Россияне одержали пять побед в пяти матчах группового этапа и прошли в полуфинал соревнований с первого места. За выход в финал российские волейболисты поспорят со второй командой из группы 2.
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