Волейболистки московского «Динамо» получили wild card для участия в клубном ЧМ

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Женский клубный ЧМ-2017 по волейболу с участием восьми команд пройдет в японском городе Кобе с 9 по 14 мая. «Динамо» заняло четвертое место в «Финале четырех» европейской Лиги чемпионов в итальянском Тревизо, уступив сначала итальянскому «Конельяно» (1−3), а после — турецкому «Эджзаджибаши» (1−3) в матче за третье место.

Как сообщается, «бело-голубые» получили специальное приглашение вместо другого обладателя wild card — турецкого «Вакыфбанка», который был приглашен на турнир 3 апреля, а после стал победителем Лиги чемпионов. Также wild card в начале апреля получили команда россиянки Татьяны Кошелевой «Эджзаджибаши», швейцарский «Волеро» и бразильский «Озаску».

Помимо вышеупомянутых команд, в турнире примут участие японский «НЕК Ред Рокетс», бразильский «Рексона-Сеск» и хозяева соревнований из «Хисамицу Спрингс».