«Кузбасс» оказался лишним. В «Финале шести» сыграет «Газпром-Югра»

Рафаэль Хабибуллин оказался прав: настоящий волейбол начался с матчей на вылет. «Газпром-Югра», завершивший «регулярку» на 8-м месте, победил 3:0 в решающем споре пятую команду — «Кузбасс». Теперь окончательно выяснилось, кто с кем поведёт спор за награды чемпионата России, который проводится в 26-й раз.

С самого первого же розыгрыша, состоявшегося в конце марта 1992 года и продолжавшегося всего неделю, минуло четверть века. Первые медали, напомню, разыгрывали семь клубов и участвовали в нём команды, многих из которых сегодня уже не существуют вообще (ЦСКА например) либо они играют в низших дивизионах и под другим названием (та же одинцовская «Искра» — ныне «Подмосковье», которое попало в переходный турнир между высшими лигами «Б» и «А»).

Я уж не говорю про первого чемпиона — «Автомобилист» из Санкт-Петербурга. В завершающемся сезоне некогда именитый клуб влачил жалкое существование в зоне «Запад» лиги «Б», в которой занял только 6-е место. Стыдно за огромный город, в котором не чтут славных традиций не столь далёкого прошлого. Правда, ходят слухи, что волейбол в Питере всё-таки возродится, опять-таки благодаря спонсорской помощи всё того же «Газпрома». Не исключено, что это может произойти в ближайшее время.

Седьмой лишний

Пять клубов, которые продолжат борьбу за награды чемпионата в стареньком столичном динамовском зале на улице Лавочкина, стали известны три дня назад. Распределение команд по двум группам в решающей шестёрке также было оговорено заранее. В них, кстати, при жеребьёвке учитывались места команд по итогам регулярного чемпионата.

Именно поэтому нельзя было объявить тройки раньше: многое зависело от итогов третьей встречи «Кузбасса» и «Газпрома-Югра» в Кемерово. В случае победы хозяев площадки одна из групп выглядела бы так: «Зенит-Казань», «Локомотив» и «ФАКЕЛ».

Понятно, почему коллеги из казанских СМИ решили задать несколько вопросов главному тренеру новоуренгойской команды итальянцу Камилло Плачи. «Я думаю, что “Зенит” — это лучшая команда в мире. Но один матч выиграть у них возможно. Несколько — сложно. Поэтому я думаю, что “Зенит” — фаворит финала. У “Динамо” — хорошая команда, “Локомотив” — хорошая команда, но мы можем преподнести сюрприз», — таков был ответ итальянца.

Однако это вовсе не означало, что «ФАКЕЛ» сыграет с казанским клубом в группе. В случае победы команды Рафаэля Хабибуллина из Сургута место «ФАКЕЛА» в тройке с «Зенитом» и «Локо» занял бы «Газпром-Югра». Новоуренгойская же команда присоединилась бы к «Динамо» и «Белогорью».

Родные стены не помогли

После поражения в Сургуте Туомас Саммелвуо, главный тренер «Кузбасса», изрёк: «Смотрим вперёд с поднятой головой». Прекрасно изъясняющийся по-русски финн имел в виду, что дома они наверняка ответят достойно на выпад сургутян.

Полагал, что находившийся в запасе в двух первых матчах лидер «Кузбасса» Виктор Полетаев начнёт третий матч в стартовом составе. Но в шестёрке вышел Павел Панков, заменивший Сергея Макарова. Правда, ненадолго — в итоге матч продолжал и завершал Макаров.

Полетаев же вышел на площадку на пару розыгрышей в первом сете, когда хозяева проигрывали 13:19, и, так и не коснувшись мяча, вновь отправился в квадрат для запасных. Во второй партии юный лидер «Кузбасса» находился в игре подольше, но появился на арене, когда на табло горели позорные для хозяев цифры — 7:15. В третьем отрезке Виктор играл с самого начала сета, и долгое время кемеровчане лидировали. До счёта 20:18. А концовку смазали.

Зато сургутяне провели встречу на подъёме. Выходит, именно у этой команды, которую «колбасило» почти весь сезон, оказался характер своего руководителя — более стойкий и расчётливый. И если в первом матче, который мне довелось наблюдать в Кемерово, неважно смотрелся тот же капитан «Газпрома-Югра» Алексей Родичев, то на сей раз он стал подлинным лидером команды вместе с Александром Чефрановым.

Остаётся поздравить сургутян с выходом в «Финал шести» и посочувствовать в очередной раз «Кузбассу», который очень прилично выглядел по ходу регулярного чемпионата, но подсел физически и психологически, когда началась «олимпийка».

Кто бросит вызов «Зениту»?

Между прочим, напомню, что именно «Газпром-Югра» — одна из самых неудобных команд для безоговорочного лидера российской Суперлиги «Зенита». Именно подопечным Хабибуллина удалось выиграть у чемпиона три партии — две в одном матче и одну в другом. Кстати, и у «Локомотива» сургутяне взяли таким же образом три сета. Так что с этим клубом, которому нечего терять и на который мало кто ставит, надо держать ухо востро. Что и доказали три матча «газовиков» с «Кузбассом».

А другая тройка команд будет теперь выглядеть так: «Динамо» (Москва), «Белогорье» и «ФАКЕЛ». На мой взгляд, очень ровный состав. Причём белгородцы в этом сезоне имеют положительный баланс в сыгранных матчах против москвичей. «ФАКЕЛ» же, в свою очередь, имеет в активе победу на «Белогорьем».

Самое главное, к чему будут стремиться участники этого трио, — занять первое место в группе, чтобы не столкнуться с «Зенитом» в полуфинале.