Волейболистки «Енисея» выиграли бронзу чемпионата России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Красноярский «Енисей» обыграл «Уралочку» из Свердловской области со счетом 3−2 в четвертом матче серии за третье место женского чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в Красноярске.

Счет в серии до трех побед стал 3−1.

«Енисей» впервые в своей истории завоевал бронзовые награды чемпионата страны.