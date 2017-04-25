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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29548999/
25 апреля 2017, 17:49 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболистки «Енисея» выиграли бронзу чемпионата России

Красноярский клуб впервые в своей истории завоевал бронзовые награды чемпионата страны.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Красноярский «Енисей» обыграл «Уралочку» из Свердловской области со счетом 3−2 в четвертом матче серии за третье место женского чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в Красноярске.

Счет в серии до трех побед стал 3−1.

«Енисей» впервые в своей истории завоевал бронзовые награды чемпионата страны.
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