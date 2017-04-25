«Енисей» завоевал бронзовые медали ЧР по волейболу среди женщин
Красноярский «Енисей» завоевал бронзовые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги в сезоне-2016/17.
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В серии за третье место «Енисей» в четырёх матчах обыграл «Уралочку-НТМК» со счётом 3−1.
В заключительном, четвёртом матче красноярские волейболистки одержали победу на своей площадке, выиграв у «Уралочки» на
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Серия за третье место. Четвёртый матч.
«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (25:27, 14:25, 25:23, 25:20, 15:13).
Счёт в серии — 3−1.
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