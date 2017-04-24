Волейболистки «Енисея» вышли вперед в серии плей-офф за 3-е место ЧР с «Уралочкой»
МОСКВА, 24 апр —
Р-Спорт. Волейболистки красноярского «Енисея» обыграли екатеринбургскую «Уралочку-НТМК» в третьем матче серии плей-офф за третье место чемпионата России и вышли вперед в противостоянии.
Встреча, прошедшая в понедельник в Красноярске, завершилась со счетом 3−2 (23:25, 25:21, 33:31, 21:25, 15:13) в пользу хозяек.
Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Енисея». Четвертая встреча пройдет 25 апреля также в Красноярске.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter