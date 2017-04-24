Волейболистки «Енисея» вышли вперед в серии плей-офф за 3-е место ЧР с «Уралочкой»

Встреча, прошедшая в понедельник в Красноярске, завершилась со счетом 3−2 (23:25, 25:21, 33:31, 21:25, 15:13) в пользу хозяек.

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Енисея». Четвертая встреча пройдет 25 апреля также в Красноярске.