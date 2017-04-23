Волейболистки турецкого «Вакыфбанка» в третий раз выиграли Лигу чемпионов

Ранее в матче за третье место волейболистки московского «Динамо» проиграли турецкому «Эджзаджибаши» со счетом 1−3.

«Вакыфбанк» выигрывал Лигу чемпионов в 2011 и 2013 годах, в прошлом году клуб занял третье место. «Конельяно» основан в 2012 году, в прошлом сезоне клуб впервые выиграл чемпионат Италии, а в нынешнем завоевал Кубок и Суперкубок страны.

В последний раз российский клуб выигрывал женскую Лигу чемпионов три года назад, когда сильнейшей командой Европы стало казанское «Динамо». Московское «Динамо» остается самым титулованным клубом Европы, выиграв Кубок европейских чемпионов рекордные 11 раз. Однако все трофеи пришлись на 1960−70-е годы прошлого века, а последний титул «Динамо» датирован 1977 годом.