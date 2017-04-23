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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «Финал четырех». Женщины.

ДИНАМО — ЭДЖАДЖИБАШИ — 1:3 (19:25, 25:19, 23:25, 22:25).

Действующие чемпионки России проиграли одной из лучших команд мира. И нельзя сказать, что это стало неожиданностью. «Динамо» не сдалось грозному сопернику без боя, навязало борьбу «Эджаджибаши», но медалей только за это медалей не дают. Турецкий клуб на данный момент просто сильнее.

Понятно, что ключевым в турнирном значении стало не воскресное поражение, а субботнее. Пасьянс, при котором наша команда должна была проходить итальянский «Конельяно», а в финале попробовать покусаться с одним из турецких суперклубов, оказался разложен неверно — хозяйкам «Динамо» обидно проиграло. Те нашли, чем удивить российский клуб. По словам Бетании де ла Крус, укороченные резкие подачи вводили нашу защиту в ступор, из-за чего нормальных атак в первых партиях у команды не получалось. А вот москвички приехали на «Финал четырех» без домашних заготовок. По крайней мере, реализовать их не удалось точно. Больше того, первые две партии полуфинала динамовки были сами не свои.

Никаких сюрпризов в игре «Динамо» не было и для «Эджаджибаши». Команда Татьяны Кошелевой играла с запасом, а москвички, казалось, прикладывали неимоверные усилия, но этого хватало им только для того, чтобы навязать борьбу. При этом победа больше нужна была москвичкам. По крайней мере, Юрий Панченко выпустил боевой состав, а его оппонент дал отдохнуть главной атакующей силе своей команды — Тиане Бошкович и Татьяне Кошелевой.

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НУЖЕН ЛИ МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО?

Важность матча за третье место в Лиге чемпионов — вопрос риторический. С одной стороны, большой надобности в нем нет. Ведь команды изначально борются не за медали, а за европейский кубок, и поражение в полуфинале автоматически означает, что выиграть трофей уже невозможно. В тоже время команды проделывают большой путь к «Финалу четырех», и было бы несправедливо, если все заканчивалось бы для двух из них уже по итогам одной игры. Утешительный финал служит хоть какой-то, но компенсацией одному из клубов. Некоторые и вовсе считают, что команда, занявшая третье место, возвращается домой с более радостным настроением, чем та, что осталась второй. Ведь одни заканчивают турнир победой, а другие — поражением.

Именно за положительными эмоциями и выходили в воскресенье динамовки. В преддверии продолжения «золотой серии» с Казанью они им очень нужны. Особенно после неудачной развязки предыдущего матча. Но, увы, москвички не получили их даже в малейшей степени.

Особенно обидно закончилась первая партия. «Эджаджибаши» спокойно наращивал преимущество, играя без Бошкович и Кошелевой. У «Динамо» была такая неразбериха, будто команда оказалась в токийском метро, а не на еврокубковом матче. На нашу половину площадки падали даже читаемые скидки, а девушки лишь разводили руки, глядя друг на друга.

Возможно, после легко взятой первой партии турчанки поверили в быструю победу. Во всяком случае, на вторую они вышли совсем уж расслабленно. «Эджаджибаши» был далек от своего лучшего волейбола, и «Динамо» этим воспользовалось. Сделав в середине партии задел в четыре очка, москвички довели партию до победы.

Увы, она так и осталась для россиянок лучшей в этом матче.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">GONCHAROVA (<a href="https://twitter.com/Kokosi4ka">@Kokosi4ka</a>) guarantees the second set for <a href="https://twitter.com/DinamoOfficial">@DinamoOfficial</a> making it 1-1 <a href="https://twitter.com/hashtag/CLF4Treviso?src=hash">#CLF4Treviso</a> <a href="https://t.co/fG0Xf8ZHgK">pic.twitter.com/fG0Xf8ZHgK</a></p>— CEV Champions League (@CEVolleyballCL) <a href="https://twitter.com/CEVolleyballCL/status/856151611646803968">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДИНАМОВСКИЕ ГОРКИ

В третьем сете турчанки имели комфортное преимущество, и лишь при счете 20:24 наша команда включилась. Было уже поздно. В четвертом завязалась упорная борьба, но концовка снова осталась за «Эджаджибаши». Можно сетовать на видеочеллендж, после которого счет вместо 21:21 преобразовался в 20:22 в пользу турчанок, однако винить динамовки должны только себя. Ни одна из концовок в «Финале четырех» не осталась за ними. Это говорит об отсутствии психологической устойчивости и умении переломить неудачно складывающуюся ситуацию.

«Динамо» и не являлось фаворитом в игре за третье место изначально, но тот факт, что Массимо Барболини так и не потребовалось серьезно менять игру и выпускать Бошкович и Кошелеву — весьма плачевен. Татьяна вышла на площадку лишь раз, а Тиана появлялась эпизодически.

Запоминается, как известно, последнее. И если «Эджаджибаши» уезжает из Италии без титула, но в неплохом настроении, то вот «Динамо», несмотря на успешный в целом европейский сезон, последними двумя матчами смазало впечатления о своем выступлении в еврокубках.

28 и 29 апреля у команды Панченко очередные матчи «золотой серии» суперлиги в Казани, и после этого «Финала четырех» Москву фаворитом в этом противостоянии назовет не каждый. Игра москвичек в апреле напоминает американские горки. Такое ощущение, что даже команда не знает, чего от себя ожидать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/EczacibasiVitrA">@EczacibasiVitrA</a> closes the deal 25-23 and leads 2-1 in bronze medal match <a href="https://twitter.com/hashtag/CLF4Treviso?src=hash">#CLF4Treviso</a> <a href="https://t.co/1qugNoUeJF">pic.twitter.com/1qugNoUeJF</a></p>— CEV Champions League (@CEVolleyballCL) <a href="https://twitter.com/CEVolleyballCL/status/856153513075900418">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТУРЕЦКАЯ КОМАНДА НЕ ПОКАЗАЛА СВОЕГО ВОЛЕЙБОЛА, НО МЫ СЫГРАЛИ ЕЩЕ ХУЖЕ

После матча за третье место коротко, но четко описала произошедшее Яна Щербань.

— Не получалось многое, — признала она. — Мы не добивали свои мячи, не доставали в защите то, что должны были. Чтобы выигрывать у «Эджаджибаши», нашей сегодняшней игры, конечно, недостаточно.

— Тяжело было собраться на матч за третье место после поражения в полуфинале.

— Как видите, да. Видимо, нам не хватило эмоций, чтобы дожать соперника. Сегодня турецкая команда не показала своего волейбола, но мы сыграли еще хуже.

Не в самом лучшем настроении, разумеется, была и пасующая Вера Ветрова.

— Нам не хватило работы на тренировках. Когда проигрываешь нескольких очков, значит, где-то недоработал. Шансы ведь были.

— Главный, наверное, упустили в полуфинале?

— Да. Но выигрывать у хорошей команды со счета 0:2 по партиям сложно.

— Стоит ли говорить о нехватке конкуренции в суперлиги, из-за чего в еврокубках приходится тяжело?

— Да мы сами допустили очень много ошибок. Качество приема, передач, защиты — практически всего — оставляло желать лучшего. Разве что блок в нашем чемпионате действительно играется выше. И у нас нет практики блокирования первого темпа, с которым мы столкнулись здесь. Но это, конечно, не отговорки.

Владимир ИВАНОВ

из Тревизо.