«Газпром-Югра» сравнял счет в серии с «Кузбассом» в плей-офф ЧР по волейболу

Встреча, прошедшая в четверг в Сургуте, завершилась победой хозяев паркета со счетом 3−1 (25:23, 19:25, 25:19, 25:21).

Счет в серии до двух побед стал равный — 1−1. Третий матч пройдет 26 апреля на площадке «Кузбасса». Победитель получит путевку в «Финал шести».