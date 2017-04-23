Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29525072/
23 апреля 2017, 19:54 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

«Газпром-Югра» сравнял счет в серии с «Кузбассом» в плей-офф ЧР по волейболу

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» уступили сургутскому клубу «Газпром-Югра» во втором матче серии плей-офф чемпионата России.

Встреча, прошедшая в четверг в Сургуте, завершилась победой хозяев паркета со счетом 3−1 (25:23, 19:25, 25:19, 25:21).

Счет в серии до двух побед стал равный — 1−1. Третий матч пройдет 26 апреля на площадке «Кузбасса». Победитель получит путевку в «Финал шести».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Фигурист, которого называли до травмы «вторым Плющенко», вернулся

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

ФИФА отреагировала на призыв США лишить Россию ЧМ по футболу