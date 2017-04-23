«Газпром-Югра» сравнял счет в серии с «Кузбассом» в плей-офф ЧР по волейболу
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» уступили сургутскому клубу «Газпром-Югра» во втором матче серии плей-офф чемпионата России.
Встреча, прошедшая в четверг в Сургуте, завершилась победой хозяев паркета со счетом 3−1 (25:23, 19:25, 25:19, 25:21).
Счет в серии до двух побед стал равный — 1−1. Третий матч пройдет 26 апреля на площадке «Кузбасса». Победитель получит путевку в «Финал шести».
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