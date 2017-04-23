«Локомотив» обыграл «Нову» в плей-офф и вышел в «Финал шести» ЧР по волейболу
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Новосибирский «Локомотив» обыграл «Нову» из Новокуйбышевска во втором матче серии плей-офф чемпионата России по волейболу и вышел в «Финал шести» турнира.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Новокуйбышевске, завершилась со счетом 3−1 (24:26, 25:14, 25:20, 25:18) в пользу железнодорожников.
«Локомотив» победил в серии до двух побед со счетом 2−0. Ранее в «Финал шести» вышли «Белогорье» и
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