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23 апреля 2017, 19:07 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

«Локомотив» обыграл «Нову» в плей-офф и вышел в «Финал шести» ЧР по волейболу

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Новосибирский «Локомотив» обыграл «Нову» из Новокуйбышевска во втором матче серии плей-офф чемпионата России по волейболу и вышел в «Финал шести» турнира.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Новокуйбышевске, завершилась со счетом 3−1 (24:26, 25:14, 25:20, 25:18) в пользу железнодорожников.

«Локомотив» победил в серии до двух побед со счетом 2−0. Ранее в «Финал шести» вышли «Белогорье» и ново-уренгойский «Факел», победившие в сериях плей-офф, а также казанский «Зенит» и московское «Динамо», занявшие два первых места по итогам предварительного этапа.
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