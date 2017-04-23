«Локомотив» обыграл «Нову» в плей-офф и вышел в «Финал шести» ЧР по волейболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Новокуйбышевске, завершилась со счетом 3−1 (24:26, 25:14, 25:20, 25:18) в пользу железнодорожников.

«Локомотив» победил в серии до двух побед со счетом 2−0. Ранее в «Финал шести» вышли «Белогорье» и ново-уренгойский «Факел», победившие в сериях плей-офф, а также казанский «Зенит» и московское «Динамо», занявшие два первых места по итогам предварительного этапа.