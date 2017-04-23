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23 апреля 2017, 18:45 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболистки московского «Динамо» проиграли в матче за бронзу Лиги чемпионов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Волейболистки московского «Динамо» проиграли турецкому «Эджзаджибаши» со счетом 1−3 в матче за третье место Лиги чемпионов. «Финал четырех» турнира проходит в итальянском Тревизо.

Российский клуб уступил турецкому Эджзаджибаши со счетом 1−3. Увеличить
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За турецкий клуб выступает российская волейболистка Татьяна Кошелева.

Позже в воскресенье в финале хозяева турнира «Конельяно» сыграют с турецким «Вакыфбанком».

В последний раз российский клуб выигрывал женскую Лигу чемпионов три года назад, когда сильнейшей командой Европы стало казанское «Динамо». В отличие от мужского турнира, где российские клубы выигрывали Лигу чемпионов пять последних сезонов, в женском волейболе успех казанского «Динамо» оказался единственным за 20 лет.

Московское «Динамо» остается самым титулованным клубом Европы, выиграв Кубок европейских чемпионов рекордные 11 раз. Однако все трофеи пришлись на 1960−70-е годы прошлого века, а последний титул «Динамо» датирован 1977 годом. 10 лет назад «Динамо» было близко к очередному триумфу, но в финале проиграло итальянскому «Бергамо».
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