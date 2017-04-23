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23 апреля 2017, 13:56 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» в шестой раз стали чемпионами Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» в шестой раз стали чемпионами Беларуси, обыграв в финальной серии мозырскую «Жемчужину Полесья», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борьба за золотые медали велась до трех побед. В Минске команда Виктора Гончарова дважды была сильнее соперниц — 3:2 и 3:1. Решающей стала встреча в Мозыре. Столичным волейболисткам удалось добиться уверенной победы — 3:1 (25:14 23:25 26:24 26:24). Итог серии — 3:0. Увеличить
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Борьба за золотые медали велась до трех побед. В Минске команда Виктора Гончарова дважды была сильнее соперниц — 3:2 и 3:1. Решающей стала встреча в Мозыре. Столичным волейболисткам удалось добиться уверенной победы — 3:1 (25:14, 23:25, 26:24, 26:24). Итог серии — 3:0.

Лучшим игроком 26-го чемпионата Беларуси среди женских команд признана диагональная «Минчанки» Оксана Ковальчук.

Столичный клуб в шестой раз стал победителем турнира. Четырежды (в 2007, 2010, 2016, 2017 годах) девушки завоевывали награды, когда команда называлась «Минчанка» и дважды как «Белбизнесбанк» (2001, 2004 годах).

«Минчанка», выиграв в шестой раз чемпионат, вошла в число самых титулованных волейбольных клубов Беларуси. Ранее шесть раз в турнире побеждали барановичский «Атлант» и в 90-е годы — минский «Амкодор».

Ведущим игрокам «Минчанки» предстоит уже 1 мая начать подготовку в составе национальной сборной к отборочным матчам чемпионата мира, которые с 31 мая по 4 июня пройдут в Бельгии. Соперницами белорусок на участие в мировом форуме будут сборные Испании (матч состоится 31 мая), Италии (1 июня), Бельгии (2 июня), Латвии (3 июня), Боснии и Герцеговины (4 июня). Победитель получит путевку на чемпионат, команды, которые займут вторые и третьи места, — в третий раунд квалификации.

Основным же стартом в сезоне 2017 года женской национальной сборной станет чемпионат Европы (22 сентября — 1 октября), в котором главная команда примет участие в восьмой раз. Турнир будет проходить в Баку и Тбилиси.

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