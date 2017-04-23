Владивостокская «Приморочка» в Нижнем Новгороде «всухую» проиграла «Спарте»

Владивосток, 23 апреля, PrimaMedia.

В предпоследнем матче сезона Высшей лиги «А» ВК «Приморочка» уступил «Спарте» в Нижнем Новгороде со счетом 0:3. Команды 23 апреля проведут повторную встречу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт команды.

Если в прошлом сезоне «Спарта» была одним из лидеров чемпионата и завершила сезон на 3 месте, то в этом году нижегородки решают менее амбициозные задачи, но и мотивация у на последние матчи у них серьезная — не опуститься ниже своего седьмого места, а то и подняться на пятое.

До первого технического в первой партии игра шла на «качелях», но все же с разницей в два очка на перерыв ушли хозяйки. «Приморочка» сразу же счет сравняла, но нашу команду ожидал провал. «Спарта» не замечала сопротивление на блоке, а «Приморочка» не могла организовать результативное нападение, и ко второму техническому преимущество нижегородок составляло шесть очков, которое хозяйки сохранили до конца партии.

Азанова и Коновалова организовали рывок «Спарты» в дебюте второго сета — 1:8. Бабкина забила с трехметровой линии и слева, Лифанова обманула защиту скидкой, и разница в счете стала меньше — 6:9. Опять рывок «Спарты», и опять «Приморочка» героически сократила с «-6» до «-3». Но Азанову в этой партии было не оставить. Даже когда Снегирева эйсом сократила отставание в концовке до «-2», седьмой номер хозяек вывела свою команду на сетбол и после неудачной подачи Коноваловой мощной атакой справа увеличило преимущество в матче до двух партий.

В третьей партии «Приморочка» не допускала провалов, но и ни разу не выходила вперед, держась на дистанции в одно — максимум пять очков. В концовке, когда наша команда сократила с этих «-5» до «-3» (20:23), решающие очки «Спарте» вновь принесла Азанова, а точку в матче поставила Емелина.

Высшая лига «А». «Спарта» (Нижний Новгород) — «Приморочка» (Приморский край) 3:0 (25:19, 25:21, 25:22).

Александр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка»:

«Подавали не так, как планировалось, просто вводили мяч без затруднения приема. Отсюда у нас пошли проблемы. Не могли поднять мячи, которые отскакивал от блока или шли мимо блока. Скажу, что прием у нас был, и “связки” работали, но не могли добить, атаковали либо в блок, либо в защитника. Была установка закрыть Азанову, но с этой установкой вообще не справились, поэтому она нас сегодня расстреляла и помогла “Спарте” выиграть. В чем причина такой игры, наверное, позднее начало матча, мы были не готовы играть в 2 часа ночи по нашему времени», — сказал наставник.