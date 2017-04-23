Не день России. «Динамо» проиграло «Конельяно»

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Первыми на итальянский паркет вышли «Вакыфбанк» и «Эджаджибаши». Стамбульское дерби получилось горячим даже в Тревизо. Если местные болельщики наблюдали за первым полуфиналом откровенное сдержанно, то турецкие фанаты, несмотря на то, что их было немного, создавали потрясающую атмосферу: хлопали, топали, свистели на подачах соперника, били в барабаны и не замолкали даже между сетами.

В стартовом составе «Эджаджибаши» вышла Татьяна Кошелева, поэтому те немногие представители России, которые на момент первого полуфинала были в зале, больше переживали именно за эту команду. Однако это ей, увы, не помогло.

Первый сет уверенно взял «Вакыфбанк». Второй целиком и полностью развивался по сценарию «Эджаджибаши» и, конечно, клубный чемпион мир должен был брать его. Они вели 6:0, 8:2, 16:8. Однако фантастическая игра китаянки Чжу Тин сначала подарила ее команде легкую надежду, которая вскоре превратилась во что-то более осязаемое, а потом и вовсе переросла в чудо. К самой развязке на табло горели 23:23, что 10 минутами ранее казалось невероятным раскладом. Позже удачные действия Татьяны Кошелевой в атаке принесли «Эджаджибаши» сетбол, но реализовать его не получилось. Все остальные очки в этой партии выиграл «Вакыфбанк».

Упорная борьба шла и в третьей партии, но в концовке снова успешнее оказалась команда Джованни Гвидетти.

— У меня просто нет слов, я в шоке, — сказала после игры Кошелева, которая нашла в себе силы выйти к журналистам. — Объяснить что случилось во второй партии сейчас не могу. Настрой был отличным, мы очень хотели победить. Но мы сами упустили свой шанс. Надеюсь, хотя бы во втором полуфинале все закончится как надо — и в решающем поединке сыграет «Динамо». Мое сердце всегда с Россией!

РАСКЛАДЫ

На арену мы добирались с Еленой Годиной, которая не один сезон отдала «Динамо». Чемпионка мира-2006 в секунды освоила взятый в аренду автомобиль.

— Даже «Газельку» водила, с этим уж тем более как-нибудь справлюсь, — пожала плечами Година и уверенно помчала вперед, попутно поругиваясь на невнимательных итальянских автомобилистов. Не сомневаюсь, она бы и без карты доехала в любое место на свете. Русские спортсменки — они такие.

А вот относительно перспектив «Динамо» в полуфинале с «Конельяно» большой уверенности не было.

— Тяжело говорить сейчас о шансах «Динамо», — признала Година. — Выдать за 24 часа сначала ужасный матч, а потом тут же блестящий — я сходу и не припомню, чтобы у какой-то команды были столь серьезные перепады за такой короткий промежуток времени. Как тут что-то предсказать?

Под двумя диаметрально противоположными матчами за 24 часа имелись в виду, конечно, игры «золотой серии» суперлиги с казанским «Динамо». Благо, удачным получился последний перед «Финалом четырех» матч. Это давало надежду, что форма москвичек идет по нарастающей.

НАЧАЛО

Ближе к главной игре дня трибуны арены в Тревизо заполнились. Поддержка у хозяек была сумасшедшая. Песни, пляски, перфоманс. В России, к сожалению, подобного на волейболе слышать не доводилось и близко.

И «Конельяно» понеслось вперед. На первый технический перерыв команды ушли при счете 8:6 в пользу хозяек, но это было только начало. У них получалось многое, но больше всего — игра в защите. При этом и атаковали итальянки разнообразно, первый темп проходил не один раз.

А вот у нас в атаке была настоящая беда. Никак не могла вбить мяч в пол Наталья Гончарова, раз за разом «чехлили» Бетанию де ла Крус. А ведь именно эти девушки должны были вести команду за собой. Получалось в нападении разве что у Яны Щербань. Но на ударную позицию Екатерина Косьяненко выводила ее нечасто.

По итогам первой партии статистика была неутешительна. У Гончаровой при 12 атаках три очка, а у де Ла Крус при девяти — два. И… ни одного результативного блока. Рассчитывать при таких показателях в полуфинале Лиги чемпионов не на что.

Во второй партии по большому счету не изменилось ничего. Разве что «Конельяно» стал защищаться еще самоотверженней. Юрий Панченко ничего поделать с этим не мог. Он тасовал блокирующих, но на ход игры это совершенно не влияло. Когда итальянки начали отрываться, выпустил пасовать Веру Ветрову. Разница продолжала рости.

Возможно, стоило попробовать сербку Александру Чрнчевич, но теперь об этом можно только гадать. По итогам второй партии процент реализации атак у «Динамо» был просто ужасающим — 26%. Для сравнения, у «Тревизо» — 47%. Плюс на четыре результативных блока больше. 15:25 при таких раскладах совершенно закономерны.

НАДЕЖДА

Ох уж этот женский волейбол. После второй партии казалось, что перспектив у «Динамо» в этой игре не осталось. А они возьми, да заиграй в третьей партии, как будто первых двух и не было вовсе. 2:7. 4:11, 9:18, 13:23, 15:25. Все ждали чего-то такого в первом матче с Казанью, но переломить ту игру москвичкам не удалось. Даже предпосылок не было. А в Лиге чемпионов получилось!

Самое невероятное, что все то, чего не было в начале игры, стало получаться в третьей партии. Вернулся «инстинкт убийцы» у Гончаровой, наладился блок. Процент реализации в атаке вырос до 57, а у нашего восьмого номера — и вовсе до 67! Да уж, предугадать эту команду действительно невозможно.

РАЗВЯЗКА

Очередная партия. При счете 4:5 судья отдает очко итальянкам. Панченко не раздумывая берет видеочеллендж — и оказывается совершенно прав. 4:6 вместо 5:5. А потом на подаче Ирины Фетисовой динамовки выигрывают еще три очка подряд! Вот она — цена одного эпизода.

Но постепенно итальянки сокращают разницу, а в конце и вовсе выходят вперед — 22:20. Наша команда держится на зубах. При 23:23 случился эпизод, который полностью характеризовал происходившее на площадке: итальянки атакуя мощнейшим ударом, попали в лицо Косьяненко. Екатерина отлетела на пол. Однако мгновенно вскочила на ноги и в той же атаке успела отдать пас. Тот сумасшедший розыгрыш остался за «Динамо». Сетбол! Какое напряжение повисло в воздухе!

Но «Конельяно» не дрогнул. Итальянки отбились, а затем оставили за собой и следующее очко. И это был матчбол. Первый россиянки усилиями Щербань отыграли, но следующий, к дикой радости заполненных трибун, хозяйки реализовали. Они идут в финал, а «Динамо» поборется с «Эджаджибаши» за третье место.

ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ПОЛУФИНАЛЫ

«Вакыфбанк» (Турция) — «Эджаджибаши» (Турция) — 3:0 (25:20, 26:24, 25:22)

«Конельяно» (Италия) — «Динамо» М — 3:1 (25:18, 25:15, 15:25, 27:25).