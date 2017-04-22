Волейболистки московского «Динамо» не смогли выйти в финал Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале «Конельяно» сыграет с турецким «Вакыфбанком», который ранее в другом полуфинале победил турецкий «Эджзаджибаши» (3−0).

В матче за третье место россиянки встретятся с турецким «Эджзаджибаши». Эта встреча и финал пройдут 23 апреля.

В последний раз российский клуб выигрывал женскую Лигу чемпионов три года назад, когда сильнейшей командой Европы стало казанское «Динамо». В отличие от мужского турнира, где российские клубы выигрывали Лигу чемпионов пять последних сезонов, в женском волейболе успех казанского «Динамо» оказался единственным за 20 лет.

Московское «Динамо» остается самым титулованным клубом Европы, выиграв Кубок европейских чемпионов рекордные 11 раз. Однако все трофеи пришлись на 1960−70-е годы прошлого века, а последний титул «Динамо» датирован 1977 годом. 10 лет назад «Динамо» было близко к очередному триумфу, но в финале проиграло итальянскому «Бергамо».