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22 апреля 2017, 23:26 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболистки московского «Динамо» не смогли выйти в финал Лиги чемпионов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Волейболистки московского «Динамо» проиграли итальянскому «Конельяно» со счетом 1−3 и не смогли выйти в финал Лиги чемпионов. «Финал четырех» турнира проходит в итальянском Тревизо.

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В финале «Конельяно» сыграет с турецким «Вакыфбанком», который ранее в другом полуфинале победил турецкий «Эджзаджибаши» (3−0).

В матче за третье место россиянки встретятся с турецким «Эджзаджибаши». Эта встреча и финал пройдут 23 апреля.

В последний раз российский клуб выигрывал женскую Лигу чемпионов три года назад, когда сильнейшей командой Европы стало казанское «Динамо». В отличие от мужского турнира, где российские клубы выигрывали Лигу чемпионов пять последних сезонов, в женском волейболе успех казанского «Динамо» оказался единственным за 20 лет.

Московское «Динамо» остается самым титулованным клубом Европы, выиграв Кубок европейских чемпионов рекордные 11 раз. Однако все трофеи пришлись на 1960−70-е годы прошлого века, а последний титул «Динамо» датирован 1977 годом. 10 лет назад «Динамо» было близко к очередному триумфу, но в финале проиграло итальянскому «Бергамо».
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