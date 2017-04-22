Харьковский «Локомотив» стал чемпионом Украины по волейболу

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В сверхнапряженном четвертом матче финальной серии харьковчане дома сумели дожать львовский «Барком-Кажаны» в четырех партиях (3:1). С таким же счетом завершилась и вся финальная золотая серия. Харьковский клуб выигрывает золото чемпионата Украины в девятый раз подряд и в 17-й раз в истории.

На старте последнего матча команды обменялись достаточно легкими победами: в первом сете харьковчане слишком много ошибались при подаче, а во втором — львовяне играли чересчур медленно в атаке, позволяя сопернику сделать много качественных и точных блоков.

А вот начиная с третьей партии напряжение возросло в разы. «Кажаны» провалили старт третьей партии, отпустив «Локомотив» в отрыв на пять очков. В концовке сета львовянам пришлось совершать невероятный камбэк, чтобы спасти партию, и у них это, в принципе, получилось — гости перевели игру на больше/меньше. Здесь решающее слово все же оказалось за «Локомотивом», который взял третий сет со счетом 28:26. По партиям — 2:1.

Последний сет ознаменовал всю серию: ни одной из команд не удавалось уйти в отрыв больше, чем на два очка. «Кажаны» вышли вперед в концовке матча, но при счете 24:23 не сумели подать на сет, после чего на подачу вышел Олег Плотницкий. Лидер «Локомотива» в очередной раз взял инициативу в свои руки — две не самые приятные подачи позволили харьковчанам атаковать, и хозяева с удовольствием довели игру до победного конца.

Побывав в прошлом году на грани исчезновения и потеряв многих игроков, «Локомотив» не считался фаворитом финальной серии, но сумел выиграть и поквитаться с «Кажанами» за поражения в Кубке и Суперкубке Украины. Львовяне вновь довольствуются серебрянными наградами, которые вряд ли радуют их — весь сезон они побеждали «Локомотив», но в решающий момент соперник оказался сильнее.

Золотая серия. Четвертый матч.

Локомотив — Кажаны 3:1 (22:25, 25:20, 28:26, 26:24).

Счет в серии — 3:1.