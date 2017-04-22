Директор волейбольного клуба «Енисей» Эдуард Носков скончался на 41-м году жизни
МОСКВА, 22 апр —
Р-Спорт. Директор волейбольного клуба «Енисей» из Красноярска Эдуард Носков скончался на 41-м году жизни, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.
О причинах смерти не сообщается. Носков до работы директором в «Енисее» был капитаном команды «Дорожник» (одно из предыдущих названий «Енисея»), побеждал на Кубке Сибири и Дальнего Востока.
Директором клуба Носков стал в 2010 году. При нем клуб сумел вернуться в суперлигу. В текущем сезоне команда вышла в
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