Директор волейбольного клуба «Енисей» Эдуард Носков скончался на 41-м году жизни

О причинах смерти не сообщается. Носков до работы директором в «Енисее» был капитаном команды «Дорожник» (одно из предыдущих названий «Енисея»), побеждал на Кубке Сибири и Дальнего Востока.

Директором клуба Носков стал в 2010 году. При нем клуб сумел вернуться в суперлигу. В текущем сезоне команда вышла в плей-офф чемпионата России, где проводит серию с «Белогорьем» из Белгорода.