«Куаныш» досрочно стал чемпионом Высшей лиги среди женских команд

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Второй игровой день открывали «Грация-KZ» и «Казыгурт». Команда из Шымкента одержала победе со счетом 3:0. Во втором матче играли два лидера турнира — «Куаныш» и «Костанай». Матч выдался упорным и продлился все пять партий. Со счетом 3:2 победу вырвали хозяйки площадки, который оформили досрочное чемпионство в Высшей лиге. У «Куаныша» стало 50 очков при 17 сыгранных встречах, а «Костанай» набрал 40 очков, сыграв на одну игру больше.

Чемпионат Казахстана. Высшая лига, женщины. Финальный тур. Петропавловск. Результаты 21 апреля.

«Казыгурт» — «Грация-KZ» — 3:0 (25:21, 25:15, 25:23)

«Куаныш» — «Костанай» — 3:2 (18:25, 21:25, 25:15, 28:26, 15:8).