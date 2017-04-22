Стояновский/Ярзуткин уступили в 1/8 финала этапа Мировой серии по пляжному волейболу
МОСКВА, 22 апр —
Р-Спорт. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин не сумели пробиться в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Сямыне (Китай).
Россияне в 1/8 финала уступили австрийцам Томасу Кунерту и Кристофу Дресслеру — 0:2 (13:21, 19:21).
Турнир также завершился для еще двух российских дуэтов. Никита Лямин и Вячеслав Красильников проиграли кубинцам Диасу Нивалдо и Серхио Гонсалесу — 0−2 (16:21, 17:21). Руслан Быканов и Ярослав Кошкарев уступили полякам Мацею Рудолу и Якубу Шаланкевичу — 1−2 (21:18, 19:21, 9:15).
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