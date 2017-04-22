Уколова/Барсук вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Россиянки в 1/8 финала обыграли немецкую пару Маргарета Козух/Карла Боргер — 2−1 (14:21, 21:18, 15:9). В четвертьфинале Уколова и Барсук сыграют с бразильянками Марией Антонелли и Каролиной Орта Максимо.

В еще одном матче 1/8 финала россиянки Ольга Мотрич и Надежда Макрогузова уступили бразильянкам Барбаре Сейшас де Фрейтас и Фернанде Алвеш 1−2 (23:21, 13:21, 7:15).