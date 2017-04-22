«Динамо»: новая попытка покорить европу

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29 марта 2009 года. В финале Лиги чемпионов в Италии «Динамо», ведя 2:1 по сетам у «Фоппапедретти» из Бергамо, зарабатывает матчбол. Москвички в одном розыгрыше от исторического достижения — никогда прежде им не удавалось победить в главном клубном турнире Европы. Двумя годами ранее они уже добирались до решающего поединка, но в пяти сетах уступили все тому же «Фоппапедретти». И вот шанс поквитаться!

Увы. Проигранный розыгрыш, а затем сет и тай-брейк. С момента того обиднейшего поражения «Динамо» никак не удавалось добраться даже до «Финала четырех». Шанс взять реванш, да еще и во все той же Италии, команде предоставляется только через восемь лет. Из игроков, выходивших тогда на площадку, в «Динамо» осталась лишь Наталья Гончарова, которой на момент того финала не было и 20 лет.

СБОРНЫЕ МИРА ИЗ СТАМБУЛА

Впереди у «Динамо» новая возможность вписать золотые строчки в клубную историю. Хотя для букмекеров российская команда — главный аутсайдер предстоящего «Финала четырех». Понять их можно: турецкие «Вакыфбанк» и «Эджаджибаши» собрали под свои знамена сильнейших игроков лучших сборных мира, а на стороне «Конельяно» — домашняя площадка и тысячи зрителей. Вот только все это еще ничего не значит.

Взять итальянок. Да, они выиграли национальный регулярный розыгрыш. Но в четвертьфинале плей-офф у них возникли проблемы со скромной «Фиренце» — первую игру в серии до двух побед фаворитки проиграли. На групповой стадии Лиги чемпионов «Конельяно» финишировала в квартете на второй строчке, пропустив вперед «Модену» — ту самую, которую «Динамо» практически не заметило на стадии четвертьфиналов. Это говорит о том, что российской команде как минимум по силам бороться с грандом из Серии А.

С турецкими клубами ситуация сложнее. В них собраны просто фантастические составы. У «Вакыфбанка», например, есть MVP Олимпийских игр в Рио китаянка Чжу Тин, супернападающая из Голландии Лоннеке Слютьес, MVP победного для США чемпионата мира-2014 Кимберли Хилл и одна из лучших блокирующих мира сербка Милена Рашич.

Казалось бы, куда лучше? Но «Эджаджибаши» по именам выглядит не менее эффектно. Начнем с самой приятной для нас фамилии — лидера сборной России Татьяны Кошелевой. Вместе с ней в стамбульской команде лучшие силы Сербии — пасующая Майя Огненович и 20-летнее дарование мирового волейбола Тияна Бошкович, которая своими силовыми подачами разбила в прах всю российскую защиту в четвертьфинале Олимпиады в Рио. Также в составе американские звезды Джордан Ларсон и Рейчел Адамс и, конечно, двукратная олимпийская чемпионка из Бразилии Таиза Менезеш. Последняя, правда, в «Финале четырех» не сыграет. На предыдущей стадии Лиги чемпионов Менезеш получила серьезную травму.

А вот в «Динамо» всего три легионера. Причем если Майя Поляк и Бетания де ла Крус действительно очень сильны, то сербка Александр Црнчевич — это явная подстраховка. Однако в команде Юрия Панченко немало девушек, находящихся на видных ролях в сборной России, а это тоже о чем-то говорит. И зацепиться в одном отдельно взятом матче этот коллектив может с кем угодно.

Тем более что «Вакыфбанк» и «Эджаджибаши» отнюдь не выглядят непобедимыми. Несмотря на звездные составы, обе команды проиграли свои полуфиналы в чемпионате Турции. Первые в двухматчевом противостоянии уступили «Галатасараю», с которым в Кубке EKB справилось казанское «Динамо», а вторых вышиб «Фенербахче». Так что ничего невозможного нет.

ПАНЧЕНКО ПРОТИВ ИТАЛЬЯНЦЕВ

Разумеется, многое будет зависеть от главных тренеров. Юрию Панченко, который с 1996 по 2005 год тренировал в Италии, придется сразиться как раз с апеннинскими коллегами. Удивительно, но все три остальных наставника имеют паспорт именно этой страны. «Конельяно» возглавляет Давид Маззанти, «Вакыфбанк» — Джованни Гвидетти, а «Эджаджибаши» — Массимо Барболини.

Сумеет ли Юрий Петрович перехитрить итальянских маэстро? Приготовит ли для них сюрпризы? Найдет слова, которые затронут те самые струнки своих подопечных? Прочувствует момент, когда нужно будет брать тайм-аут, а когда сделать замену? Очень вероятно, что все будут решать эпизоды, нюансы.

Стоит отметить, что москвички отправились в Италию в хорошем настроении. Первая игра золотой серии суперлиги с Казанью стала для них ушатом холодной воды, вылитой на голову зимой. Но, возможно, команда Панченко еще поблагодарит одноклубниц из Татарстана за это. Хочется верить, что такой щелчок по носу по-настоящему привел в чувство действующих чемпионок России. Во всяком случае, во втором матче финала суперлиги мы увидели совсем другое московское «Динамо». И будем надеяться, к этим выходным их настрой только усилился.

КАЛЕНДАРЬ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»

22 апреля

18.00. Эджаджибаши (Турция) — Вакыфбанк (Турция)

21.00. Конельяно (Италия) — Динамо М.