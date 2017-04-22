«Динамо»: новая попытка покорить европу
Сегодня в Тревизо стартует «Финал четырех» женской Лиги чемпионов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
29 марта 2009 года. В финале Лиги чемпионов в Италии «Динамо», ведя 2:1 по сетам у «Фоппапедретти» из Бергамо, зарабатывает матчбол. Москвички в одном розыгрыше от исторического достижения — никогда прежде им не удавалось победить в главном клубном турнире Европы. Двумя годами ранее они уже добирались до решающего поединка, но в пяти сетах уступили все тому же «Фоппапедретти». И вот шанс поквитаться!
Увы. Проигранный розыгрыш, а затем сет и
СБОРНЫЕ МИРА ИЗ СТАМБУЛА
Впереди у «Динамо» новая возможность вписать золотые строчки в клубную историю. Хотя для букмекеров российская команда — главный аутсайдер предстоящего «Финала четырех». Понять их можно: турецкие «Вакыфбанк» и «Эджаджибаши» собрали под свои знамена сильнейших игроков лучших сборных мира, а на стороне «Конельяно» — домашняя площадка и тысячи зрителей. Вот только все это еще ничего не значит.
Взять итальянок. Да, они выиграли национальный регулярный розыгрыш. Но в четвертьфинале
С турецкими клубами ситуация сложнее. В них собраны просто фантастические составы. У «Вакыфбанка», например, есть MVP Олимпийских игр в Рио китаянка Чжу Тин, супернападающая из Голландии Лоннеке Слютьес, MVP победного для США чемпионата мира-2014 Кимберли Хилл и одна из лучших блокирующих мира сербка Милена Рашич.
Казалось бы, куда лучше? Но «Эджаджибаши» по именам выглядит не менее эффектно. Начнем с самой приятной для нас фамилии — лидера сборной России Татьяны Кошелевой. Вместе с ней в стамбульской команде лучшие силы Сербии — пасующая Майя Огненович и 20-летнее дарование мирового волейбола Тияна Бошкович, которая своими силовыми подачами разбила в прах всю российскую защиту в четвертьфинале Олимпиады в Рио. Также в составе американские звезды Джордан Ларсон и Рейчел Адамс и, конечно, двукратная олимпийская чемпионка из Бразилии Таиза Менезеш. Последняя, правда, в «Финале четырех» не сыграет. На предыдущей стадии Лиги чемпионов Менезеш получила серьезную травму.
А вот в «Динамо» всего три легионера. Причем если Майя Поляк и Бетания де ла Крус действительно очень сильны, то сербка Александр Црнчевич — это явная подстраховка. Однако в команде Юрия Панченко немало девушек, находящихся на видных ролях в сборной России, а это тоже о
Тем более что «Вакыфбанк» и «Эджаджибаши» отнюдь не выглядят непобедимыми. Несмотря на звездные составы, обе команды проиграли свои полуфиналы в чемпионате Турции. Первые в двухматчевом противостоянии уступили «Галатасараю», с которым в Кубке EKB справилось казанское «Динамо», а вторых вышиб «Фенербахче». Так что ничего невозможного нет.
ПАНЧЕНКО ПРОТИВ ИТАЛЬЯНЦЕВ
Разумеется, многое будет зависеть от главных тренеров. Юрию Панченко, который с 1996 по 2005 год тренировал в Италии, придется сразиться как раз с апеннинскими коллегами. Удивительно, но все три остальных наставника имеют паспорт именно этой страны. «Конельяно» возглавляет Давид Маззанти, «Вакыфбанк» — Джованни Гвидетти, а «Эджаджибаши» — Массимо Барболини.
Сумеет ли Юрий Петрович перехитрить итальянских маэстро? Приготовит ли для них сюрпризы? Найдет слова, которые затронут те самые струнки своих подопечных? Прочувствует момент, когда нужно будет брать
Стоит отметить, что москвички отправились в Италию в хорошем настроении. Первая игра золотой серии суперлиги с Казанью стала для них ушатом холодной воды, вылитой на голову зимой. Но, возможно, команда Панченко еще поблагодарит одноклубниц из Татарстана за это. Хочется верить, что такой щелчок по носу
КАЛЕНДАРЬ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»
22 апреля
18.00. Эджаджибаши (Турция) — Вакыфбанк (Турция)
21.00. Конельяно (Италия) — Динамо М.
23 апреля
16.00. Матч за третье место
19.00. Финал.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter