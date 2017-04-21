Кузюткин: Волейболистки Кошелева, Гончарова и Панкова не выступят на Гран-при

«Я не планирую участие в Гран-при Кошелевой, Гончаровой и Панковой, потому что им некогда отдыхать. Возможно, они сыграют в одном туре из четырех, я минимизирую на них нагрузку для участия в чемпионате Европы и Межконтинентальном кубке. Гран-при нам как вилы, все портит, участием в нем мы калечим людей», — сказал Кузюткин.

Также специалист сообщил о появлении в составе команды новичков.

«У меня очень много изменений в составе по сравнению с прошлым годом, очень большой список. Молодые волейболистки, которых я раньше называл, будут у Вадима Панкова проходить большой тренировочный цикл. У нас добавляются Фролова и Кутюкова, а также Петрова, которая была обделена вниманием. Они примут участие в Гран-при», — сказал главный тренер команды.

Кузюткин в национальной команде сменил Юрия Маричева, с которым Всероссийская федерация волейбола не стала продлевать контракт.