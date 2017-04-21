Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29507219/
21 апреля 2017, 14:08 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Кузюткин: Волейболистки Кошелева, Гончарова и Панкова не выступят на Гран-при

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидеры сборной России по волейболу Татьяна Кошелева и Наталия Гончарова пропустят Гран-при для подготовки к крупным турнирам. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Владимир Кузюткин.

«Я не планирую участие в Гран-при Кошелевой, Гончаровой и Панковой, потому что им некогда отдыхать. Возможно, они сыграют в одном туре из четырех, я минимизирую на них нагрузку для участия в чемпионате Европы и Межконтинентальном кубке. Гран-при нам как вилы, все портит, участием в нем мы калечим людей», — сказал Кузюткин.

Также специалист сообщил о появлении в составе команды новичков.

«У меня очень много изменений в составе по сравнению с прошлым годом, очень большой список. Молодые волейболистки, которых я раньше называл, будут у Вадима Панкова проходить большой тренировочный цикл. У нас добавляются Фролова и Кутюкова, а также Петрова, которая была обделена вниманием. Они примут участие в Гран-при», — сказал главный тренер команды.

Кузюткин в национальной команде сменил Юрия Маричева, с которым Всероссийская федерация волейбола не стала продлевать контракт.

Матчи турнира Гран-при пройдут с 7 по 30 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Хоккеисты Мозякин, Береглазов и Антипин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Ватутин: матчи ЦСКА в плей-офф Евролиги с "Басконией" получились валидольно-адреналиновыми

"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Сельтой" в полуфинале Лиги Европы