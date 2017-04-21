«Немного тупой вопрос». Чем журналист взбесил Колодинского

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«Локомотив» (Новосибирск) — «Нова» (Самарская область) — 3:1 (25:17; 19:25; 25:19; 25:15).

«Локомотив»: Савин (15), Павлов (15), Куркаев (10), Самойленко (11), Шоджи (2), Дивиш (14), Шоджи (л); Баннов (2), Еремин (2), Лукьяненко (1).

«Нова»: Съемщиков (9), Авдоченко (8), Бусел (5), Стрильчук, Макаренко (13), Воронков (6), Липезин (л); Зайцев, Крикун (1), Алексеев (3), Болдырев (1), Козицын, Галатов (л).

Как ни странно, но наиболее упорная борьба получилась в паре, где разница в классе была самой очевидной. И это несмотря на то, что в состав «Локомотива» вернулся Николай Павлов, сломавший палец пару месяцев назад. Причем появился на площадке он с капитанской повязкой, хотя номинальным капитаном весь сезон является Лукаш Дивиш. Особо развернуться Павлову не дали, но свои 15 очков он набрал.

В целом все атакующие игроки стартового состава «железнодорожников» набрали двухзначное количество очков, так что не на одном Павлове строилась атака. Интересно, что в составе «Новы» лишь в четвертой партии вышел Никита Алексеев, который сверхрезультативно начинал сезон.

Любопытно, что главный тренер «Новы» Константин Брянский попробовал за игру сразу трех игроков на позиции диагонального. Помимо Алексеева сыграли Павел Авдоченко и Олег Крикун.

Пламен Константинов, главный тренер «Локомотив»: «Сегодня, кроме второй партии, мы сыграли хорошо. После уверенно выигранного первого сета потеряли концентрацию, в основном, на приеме. Отсюда начались наши проблемы, мы позволяли соперникам выигрывать брейковые мячи. В концовке партии пытались отыграться, но отрыв был уже слишком большой. Конечно, сказалась нервозность, потому что эта первая игра плей-офф, тем более, перед своими болельщиками. В целом, я доволен результатом».

Константин Брянский, главный тренер «Новы»: «Ребята играли на пределе своих возможностей. Я горжусь своей командой, она сыграла сегодня очень хорошо. Я понимаю, что можно было добавить, но немного не хватило нам стабильности, так же провали прием. Возможно, мы не поверили в дальнейшей успех. Но считаю, что еще все впереди. Ждем “Локомотив” дома».

«Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:15; 25:18; 26:24).

«Факел»: Власов (5), Лихошестров (10), Колодинский (4), Кимеров (11), Волков (15), Клюка (18), Шишкин (л); Алексеев, Безруков.

«Урал»: Ковалев, Колесник (5), Мороз (10), Крицкий (3), Куцмус, Абросимов (6), Феоктисов (6), Кириченко; Шульгин (1), Шипотько (2), Гетман, Кабешов (л).

«Факел» одержал уверенную победу над «Уралом». Две первые партии хозяева словно и не замечали соперника. Тревожили разве что подачи Дмитрия Ковалева. После одного из эйсов диагональный хозяев Александр Кимеров изобразил летящий самолет, а после блока в конце третьего сета провел пальцем по горлу, намекая, что интрига в матче умерла.

Еще один яркий эпизод произошел после матча, когда журналист заставил вскипеть капитана хозяев Игоря Колодинского, задав вопрос: «Почему бы “Факелу” на второй матч с “Уралом” не выставить второй состав?».

Борис Гребенников, главный тренер «Урала»: «Прежде всего, хочу поздравить “Факел” с хорошим входом в плей-офф. Мне понравилась в целом игра хозяев — с характером, собрано и как единое целое. Мы не смогли войти в игру — не справились с приемом и отсюда качество атаки было не на высоте. В принципе, у нас подобный провал в атаке первый раз. Игра упростилась, нам сложно было что-то противопоставить такому высокому блоку, все пришлось играть через центр, но и к этим атакам в итоге соперники приспособились. Будем работать над ошибками. Думаю, мы немного перегорели перед этой встречи — сказалась нервозность, а еще мы были без игровой практики почти две недели. Все это сыграло свою роль. Думаю, ответную встречу в Уфе мы проведем качественнее и увереннее».

Камилло Плачи, главный тренер «Факела»: «Мне понравился третий сет — команды шли очко в очко, команды боролись за каждый мяч. Тренер соперников сделал замены и это изменило рисунок их игры. Но это нормально, когда сначала одна команда показывает хороший волейбол, потом другая».

«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:13; 25:22; 25:23).

«Белогорье»: Смоляр (1), Тетюхин (10), Подлесных (7), Мусэрский (16), Марлон (2), Жиглов (13), Обмочаев (л); Сафонов (2), Данилов, Порошин, Семенов.

«Енисей»: Мысин (7), Мочалов (1), Панышев (4), Диас (1), Спиридонов (7), Кривец (4), Янутов (л); Никишин (9), Безруких, Воронков, Жось.

Легкую победу одержало «Белогорье», удивив тем, что в стартовом составе вышел Ярослав Подлесных. Молодой доигровщик провел хороший матч. Он набрал 7 очков и не дал повода себя заменить.

Главными забойщиками традиционно выступили Дмитрий Мусэрский, Сергей Тетюхин и Максим Жигалов. Каждый из них набрал больше очков, чем самый результативный игрок «Енисея», которым оказался Иван Никишин, а Алексей Спиридонов. Никишин появился на площадке в середине первого сета и набрал 9 очков.

Борьба в матче была только в третьем сете, когда на паркете у «Белогорья» появились Роман Мартынюк, Александр Сафонов и Роман Порошин. Но даже в таком сочетание белгородский клуб сумел уйти от нервной концовки и спокойно довел матч до победы.

Александр Косарев, старший тренер «Белогорья»: «В первую очередь, сегодня у нас получилась подача. Более-менее стабильно подавали, и противник не справился с приемом. Плюс много мячей отыграли в защите на высоком блоке, много мячей достали и реализовали в доигровках. Поэтому, считаю, это были важнейшие факторы, которые способствовали победе.

Что касается третьей партии, то, как известно, волейбол — это игра ошибок и исполнение простых элементов. Если ты исполняешь простые элементы на отлично, то у тебя меньше проблем в концовках. А если начинаешь проваливать легкие мячи, то всегда имеешь проблемы в концовках.

Расписание, конечно, для нас не очень удобное. Игра в Красноярске состоится в пять часов по местному времени. Из-за разницы во времени у нас, скорее всего, не будет утренней тренировки в день игры. Придется опробовать зал и привыкать ко всем параметрам именно во время вечерней тренировки. Этого несколько недостаточно, но что поделать, страна у нас большая.

Юрий Чередник, главный тренер «Енисея»: «Первую партию могу объяснить тем, что с одной стороны, была неуверенность, с другой — большое желание и огромное количество ошибок. Вторая и третья партии, считаю, были достаточно неплохими. Мы понимали, кто стоит на той стороне, и, давайте будем честно говорить, если взять по людям, то Белгород есть Белгород, они сильнее нас. Но в определенных моментах мы смогли навязать им свою игру. Немного не хватило где-то опыта, где-то технического мастерства. Посмотрите на счет в двух партиях — одна-две ошибки, и счет сразу изменился… В принципе, игра была, даже с теми ошибками, которые мы делали. Опыт — с этим ничего не поделаешь. Плюс Белгород играл у себя дома».

«Кузбасс» (Кемерово) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:22; 25:22; 31:29).

«Кузбасс»: Никитин (18), Апаликов (3), Оянсиву (15), Карпухов (16), Щербаков (12), Макаров, Керминен (л); Панков (1), Тавасиев.

«Газпром-Югра»: Сафонов, Брджович (1), Урсов (8), Крсманович (5), Чефранов (17), Родичев (12), Андреев (л); Купряшкин, Бескровный (2), Сёмышев (4), Аскеров.

Странно, но борьбы в этом матче не получилось. В стартовом составе «Кузбасса» вместо основного диагонального Виктора Полетаева появился Олли-Пекка Оянсиву. Связующего Павла Панкова заменил Сергей Макаров. В таком составе без двух своих лидеров хозяева на протяжение двух с половиной сетов стабильно владели преимуществом в 2−3 очка.

Только в третьей партии вследствие результативной игры диагонального Александра Чефранова, в счете повел «Газпром-Югра». На площадке появился Панков. Игра вновь изменила вектор и в концовке волейболисты «Кузбасса» смогли дожать соперника.

Туомас Саммелвуо, главный тренер команды «Кузбасс»: «Что ж, это плей-офф, тут все партии будут такими ровными. Нам нужно быть готовыми к этому, чтобы играть мяч за мячом, момент за моментом. Цепляться за каждый шанс. Я рад, что наша команда показала характер, играла концовки спокойно, без лишней спешки. У нас хорошо сработал блок, мы были лучше соперника на подаче и приёме, что, в итоге, сказалось и на игре в атаке. Сейчас у нас есть возможность немного отдохнуть, после чего продолжим готовиться ко второй игре».