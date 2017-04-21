Что стало с волейболистками, в 2001 году завоевавшими для Беларуси первые награды юниорского чемпионата Европы?

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В белорусском волейболе пришествия нового молодого поколения игроков пришлось ждать 16 лет. Впервые на пьедестал юниорского чемпионата Европы белорусская волейбольная команда поднялась в 2001 году. Тогда в Хорватии под руководством Владимира Козлова наши девушки впервые в истории покорили европейский пьедестал. Заручившись помощью второго тренера той сборной Виктора Гончарова, мы попытались узнать, как сложились судьбы представителей той команды.

1 Владимир Козлов

— Это — тренер от Бога. Он работал и со знаменитым «Коммунальником», и с молодежной командой, и с национальной сборной. Потом тренировал детей, с которыми любил возиться. При этом у него всегда была жесточайшая дисциплина. Не дай Бог встретит кого-то после команды «отбой». Строго следил за лишним весом, сладости и сдоба были под запретом. Девчонки, я знаю, все равно тайком обходили препоны, но игрок, попавшийся на нарушении режима или халявивший во время тренировок, сразу подвергался наказанию.

Цитата Ремнем никого, конечно, не обхаживали, но нагрузками сразу ставили на место. А нагрузки, кстати, и без наказаний порой были запредельными.

Помню, поехали на сборы в Анапу. Тренировки на песке для укрепления ног, солнцепек, жара — даже мне становилось дурно, командный врач постоянно держала наготове нашатырь… С теми девчонками Козлов работал с 12 лет и объездил с ними всю Европу. Наигрывал на турнирах в Польше, Германии, Турции, Израиле… С нынешней юниорской сборной так не работали: нет ресурсов, спонсоров, да и федерация в прежние годы, видя в девушках перспективу, куда охотнее выделяла на них деньги. В итоге мы получили обученную и сыгранную команду с хорошим международным опытом, игроки которой уже в 18 лет не боялись на площадке никого и ничего. Увы, в последнее время из-за болезни Владимир Козлов не только не тренирует, но и не покидает дом.

2 Юлия Андрушко

— Очень талантливая девушка из Гродно, которая еще в 14 лет уехала в Санкт-Петербург тренироваться в составе местного ТТУ. При этом гражданство сменила не сразу: отыграла за молодежную сборную Беларуси, попала в национальную команду… Но мечта сыграть на Олимпиаде в конце концов пересилила: Юля решилась на переезд в Россию. Увы, за сборную этой страны она провела один матч и больше ее не привлекали. Хотя при этом Андрушко еще долго играла за российские клубы, а до недавнего времени выступала в чемпионате Турции.

3 Алина Бутько (Сорока)

— Волейболистка из Бреста с хорошим ударом. Увы, в то время отъезд и смена гражданства для перспективных игроков были едва ли не единственным шансом развития карьеры и Алина им также воспользовалась. Вскоре после успеха молодежной сборной она уехала в Россию, играла на Сахалине, выступала за различные клубы в российской Суперлиге, пока не вышла замуж за старшего брата известного белорусского игрока российской сборной Александра Бутько. Сегодня воспитывает троих детей.

4 Елена Гендель

— Лена — лучшая блокирующая в истории не только белорусского волейбола, но и российской Суперлиги. Причем ее качества проявлялись уже в молодежной команде. Гендель была очень целеустремленным человеком и любила волейбол. До сих пор помню, как она никак не могла освоить игру в падении и кричала подругам по команде: «Бабы, да научите вы меня!» Но при этом на передней линии Лена была незаменимым игроком с потрясающим чувством блока.

Цитата Увы, отыграв за сборную Беларуси, в конце концов все же приняла предложение сменить гражданство.

Играла в составе казанского «Динамо», сейчас выступает в Краснодаре и, думаю, еще два-три года будет показывать волейбол очень высокого уровня. Жаль только, что помочь нашей сборной Гендель уже не сможет.

5 Ольга Антоник

— Антоник — универсальный игрок. Имея хороший прием и хорошую технику нападения, она являлась еще и мозговым центром команды. Раздавала передачи, организовывала действия партнерш… Как ни странно, в национальную сборную Ольга так и не попала, но пару лет играла в составе минской «Славянки», пока не получила предложение от французского «Нанси». Увы, в Европе ее карьера также не получила должного развития. Ольга вышла замуж, родила и сегодня живет во Франции.

6 Михаил Загорцев

— В то время Михаил Гаврилович был менеджером команды, но при этом очень много сделал для белорусского волейбола. Работая в Гомеле, он с нуля создал и курировал волейбольный клуб «Гомельдрев». Переехав в Минск, точно так же организовал команду «Славянка», которая впоследствии стала чемпионом страны. Загорцев — один из тех неравнодушных людей, благодаря поддержке которых той юниорской сборной удалось выйти на столь серьезный уровень. Правда, в конце концов, волею судьбы из волейбола он ушел: сегодня Михаил Загорцев работает председателем Смолевичского райисполкома.

7 Елена Орлова

— Уже в 18 лет рост Лены превышал 190 сантиметров. Она была очень перспективным игроком, но при этом, кажется, изначально не рассматривала спортивные победы как главную цель жизни. Елена очень хотела создать семью, поэтому довольно рано вышла замуж и сегодня живет в Гомеле. Хотя при этом до сих пор не без успеха играет в волейбол за любительские команды.

8 Виктория Гурова

— Одна из основных связующих сборной. С ней Владимир Козлов связывал большую часть игровых задумок. Неудивительно, что после того медального успеха, отыграв сезон в «Славянке»,

Цитата Виктория уехала в Азербайджан, а после долго играла в составе череповецкой «Северстали». Спортивное гражданство, что характерно, Гурова не сменила, но и в Беларусь не вернулась.

Вышла замуж за гражданина Польши и уехала жить в Германию, где сегодня ведет домашнее хозяйство.

9 Галина Русан

— Для Галины Русан работа с той молодежной сборной стала своего рода спортивным дебютом. Фактически девушки и доктор росли вместе, узнавая друг друга и нюансы волейбольной жизни. Многое приходилось осваивать буквально на ходу. Но тот опыт позволил Галине Александровне, с одной стороны, до сих пор успешно работать с национальной сборной Беларуси. С другой — травм в команде было немного. Во-первых, само по себе то поколение было крепче и здоровее, во-вторых, у него была совсем другая психология.

Цитата Если сегодня игроки, лишь только закололо в боку, бегут к врачу, те девчонки не ныли и часто даже скрывали микротравмы, чтобы не прекращать тренировки.

Кстати, Козлов хотя и грузил игроков по полной, очень грамотно подходил к восстановлению и дозированию нагрузок. Больше всего проблем доставляла Елена Гуркова, которую постоянно беспокоила спина.

10 Василий Гурков

— Отец Лены Гурковой очень переживал за свою дочку и очень часто ездил на матчи сборной за свой счет. Впрочем, таких отцов на моей памяти было много. При этом они не опекали девушек, а действительно болели и поддерживали, благодаря чему игроки чувствовали себя комфортно и старались сыграть еще лучше. А вот попытки родителей вмешиваться в тренировочный процесс и продвигать интересы своих дочерей Владимир Козлов пресекал на корню. Он был хозяином команды, на тренировки и место в составе каждого из игроков у него был свой собственный взгляд, и если кто-то из волейбольных папаш слишком активничал, то мог даже вызвать его на разговор и доходчиво объяснить положение вещей. Даже мне, второму тренеру, он нечасто позволял высказывать свое мнение и давать игрокам советы. Было ли это правильно? Результат говорит сам за себя.

11 Виктор Гончаров

— В ту сборную я пришел уже состоявшимся тренером со своим мнением и видением процесса, и мне часто приходилось идти на компромисс с этим видением. Но при этом работать в той команде было несложно.

Цитата Игроков не приходилось заставлять что-то делать, повторять по несколько раз. Большинство из них, наоборот, оставались после тренировок и просили: Виктор Федорович, можно мы еще с вами поработаем?

И мы продолжали и полчаса, и полтора — до тех пор, пока Владимир Козлов нас не выгонял из зала. Этого рвения, кстати, очень не хватает нынешнему поколению игроков. Сегодня куда чаще девчонки, наоборот, смотрят на часы: когда там закончится тренировка, чтобы куда-то убежать.

12 Ольга Пальчевская

— У Пальчевской был боевой характер. По любому поводу она имела свое мнение. Оля — максималист, и из каждой ситуации, каждой игры или тренировки старалась выжать максимум. Того же требовала и от партнерш по команде: не дай Бог кто-то из девчонок решит схалявить или отстоять в сторонке. Даже в 18 лет Пальчевская могла «напихать» сверстницам, которые решали не бежать за уходящим мячом или не стелиться по площадке. Сегодня такие игроки на вес золота. Кстати, Оля — единственная из состава той сборной, кто не только продолжает играть, но делает это в Беларуси. После того успеха она, конечно, получила предложения от иностранных клубов, играла в Польше, России… Но ей постоянно не везло. Команды, в которые приходила Пальчевская, в скором времени распадались. Сначала в Белостоке, потом в Новом Уренгое… В результате Оля закрепилась в Беларуси, причем до сих пор не дает себе спуску и показывает волейбол очень высокого уровня.

13 Марина Тумас

— Пожалуй, самый перспективный игрок той команды. Лидер в нападении с хорошим прыжком и постановкой удара, которая могла отлично отыграть на любой позиции. Уже в 15 лет Марину начали привлекать в состав национальной сборной, где она также не терялась. Что характерно, будучи своего рода звездой, Тумас всегда была очень скромной и общительной, и до сих пор осталась той самой Мариной-хохотушкой, которая никого не обидела и не задела.

Цитата После завоевания наград чемпионата Европы Тумас один или два сезона отыграла в Азербайджане и России, после чего очень долго выступала в Турции. Минувший сезон Марина провела в составе клуба второй лиги местного чемпионата, постепенно заканчивая карьеру.

Не исключаю, что в будущем она вернется в Беларусь, но сомневаюсь, что решит связать свою жизнь со здешним волейболом. На каком-то этапе Марина «выпала из обоймы». Спортсменка не горела желанием приехать в сборную, тренеры перестали ею интересоваться… Мне кажется, что из-за раннего начала карьеры Тумас попросту «наелась» волейболом.

14 Екатерина Скирмонт

— В начале 2000-х Скирмонт была одной из лучших, практически непробиваемой защитницей. Порой на приеме у нее были провалы, но благодаря уникальному чувству мяча в защите Катя была незаменима. Ее карьера очень рано закончилась. Катя создала семью и распрощалась с волейболом. Сегодня, насколько мне известно, Скирмонт работает в банке.

15 Елена Глатенок

— Воспитанница Владимира Козлова выходила на площадку в основном на замену, но чаще всего в те моменты, когда матчи складывались очень тяжело. Я помню некоторые игры, которые она, не обладая выдающимися антропометрическими данными, вытаскивала почти в одиночку. Несмотря на свою надежность, большой волейбольной карьеры Елена не сделала. Вышла замуж за парня из Гомеля, работает в «Гомельгражданпроекте» и до сих пор играет за волейбольную команду этой организации.

16 Анна Калиновская

— Человек с уникальными данными и отношением к работе. Аня до сих пор играет в национальной сборной, приезжая на сборы и матчи из Германии, куда уехала почти сразу после того памятного успеха юниорской сборной.

Цитата В Европе, кстати, с ней очень хорошо поработали, Калиновская значительно прибавила и сегодня в национальной команде является одним из незаменимых лидеров и примеров для подражания.

Причем это объясняется не отсутствием достойной молодежи, а вниманием, которое Анна уделяет своей форме. Калиновская очень серьезно «режимит», тщательно планирует питание, контролирует вес и даже в отпуске ходит в зал и работает над собой.

17 Елена Гуркова