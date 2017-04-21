Стояновский/Ярзуткин вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура по бич-волею в Китае

В 1/16 финала российский дуэт победил австрийцев Робина Зейдля и Тобиаса Винтера со счетом 2−1 (21:18, 17:21, 15:13).

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в 1/16 финала обыграли украинцев Ярослава Гордеева и Николая Бабича — 2−0 (21:18, 21:11). Руслан Быканов/Ярослав Кошкарев были сильнее канадцев Гранта О’Гормэна и Майкла Плантинги — 2−1 (28:30, 21:16, 15:5).

В 1/8 финала Стояновский/Ярзуткин сыграют с Томасом Кунертом и Кристофом Дресслером (Австрия), соперниками Лямина и Красильникова станут кубинцы Диас Нивалдо и Серхио Гонсалес, Быканова и Кошкарева — поляки Мацей Рудол и Якуб Шаланкьевич. Матчи состоятся в субботу.