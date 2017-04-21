Уколова и Барсук вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт. Россиянки Анастасия Барсук и Евгения Уколова вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Сямыне (Китай).
Российский дуэт в матче 1/16 финала со счетом 2−0 (26:24, 21:10) нанес поражение француженкам Офели Люссон и Александре Юпитер.
Также в 1/8 финала вышли и россиянки Ольга Мотрич и Надежда Макрогузова, взявшие верх над Линлайн Матауату и Лоти Джо из Вануату — 2−0 (21:18, 22:20).
Следующими соперницами Уколовой и Барсук станут немки Маргарета Козух и Карла Боргер, а Мотрич и Макрогузова встретятся с бразильянками Барбарой Сейшас де Фрейтас и Фернандой Алвес.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter