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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29503275/
21 апреля 2017, 10:43 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Уколова и Барсук вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Россиянки Анастасия Барсук и Евгения Уколова вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Сямыне (Китай).

Российский дуэт в матче 1/16 финала со счетом 2−0 (26:24, 21:10) нанес поражение француженкам Офели Люссон и Александре Юпитер.

Также в 1/8 финала вышли и россиянки Ольга Мотрич и Надежда Макрогузова, взявшие верх над Линлайн Матауату и Лоти Джо из Вануату — 2−0 (21:18, 22:20).

Следующими соперницами Уколовой и Барсук станут немки Маргарета Козух и Карла Боргер, а Мотрич и Макрогузова встретятся с бразильянками Барбарой Сейшас де Фрейтас и Фернандой Алвес.
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