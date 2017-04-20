Волейболист Спиридонов вошел в расширенный состав сборной России на Мировую лигу
МОСКВА, 20 апр —
Р-Спорт. Доигровщик красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов вошел в расширенный состав сборной России по волейболу для участия в Мировой лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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В рамках первого игрового
Полностью расширенный состав сборной России выглядит следующим образом:
Связующие: Сергей Антипкин, Павел Панков, Дмитрий Ковалев (к).
Диагональные: Константин Бакун, Максим Жигалов, Александр Чефранов, Александр Кимеров.
Доигровщики: Алексей Спиридонов, Дмитрий Волков, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Егор Феоктистов, Егор Клюка.
Блокирующие: Ильяс Куркаев, Вадим Лихошерстов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин, Игорь Филиппов.
Либеро: Валентин Кротков, Артем Зеленков, Роман Мартынюк.
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