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20 апреля 2017, 23:27 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболист Спиридонов вошел в расширенный состав сборной России на Мировую лигу

МОСКВА, 20 апр — Р-Спорт. Доигровщик красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов вошел в расширенный состав сборной России по волейболу для участия в Мировой лиге, сообщается на официальном сайте турнира.

Доигровщик красноярского Енисея Алексей Спиридонов вошел в расширенный состав сборной России по волейболу для участия в Мировой лиге сообщается на официальном сайте турнира. Увеличить
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В рамках первого игрового уик-энда Мировой лиги сборная России в Сургуте сыграет с командами Аргентины, Франции и Болгарии. Матчи пройдут со 2 по 4 июня.

Полностью расширенный состав сборной России выглядит следующим образом:

Связующие: Сергей Антипкин, Павел Панков, Дмитрий Ковалев (к).

Диагональные: Константин Бакун, Максим Жигалов, Александр Чефранов, Александр Кимеров.

Доигровщики: Алексей Спиридонов, Дмитрий Волков, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Егор Феоктистов, Егор Клюка.

Блокирующие: Ильяс Куркаев, Вадим Лихошерстов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин, Игорь Филиппов.

Либеро: Валентин Кротков, Артем Зеленков, Роман Мартынюк.
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