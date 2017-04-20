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20 апреля 2017, 22:49 | Игровые: Волейбол | УНИАН

Волейбольный «Химик» в седьмой раз подряд выиграл звание чемпиона Украины

Южненский «Химик» выиграл женский чемпионат Украины по волейболу.

Обладатели второго и третьего места определятся на этих выходных в Южном. Увеличить
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Флагман женского волейбола обеспечил себе чемпионское звание за два матча до окончания первенства. В родных стенах в Южном «Химик» обыграл винницкий «Белозгар» — 3:0 (25:10, 25:15, 25:19), сообщает Трибуна.

Таким образом, клуб из Южного седьмой раз подряд выиграл женский чемпионат Украины по волейболу. Обладатели второго и третьего места определятся на этих выходных в Южном.

Турнирная таблица финала четырех.

1. «Химик» — 4 матча, 15 очков.

2. «Волынь» — 4, 6.

3. «Галичанка» — 4, 6.

4. «Белозгар» — 4, 3.

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