Волейбольный «Химик» в седьмой раз подряд выиграл звание чемпиона Украины
Южненский «Химик» выиграл женский чемпионат Украины по волейболу.
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Флагман женского волейбола обеспечил себе чемпионское звание за два матча до окончания первенства. В родных стенах в Южном «Химик» обыграл винницкий «Белозгар» — 3:0 (25:10, 25:15, 25:19), сообщает Трибуна.
Таким образом, клуб из Южного седьмой раз подряд выиграл женский чемпионат Украины по волейболу. Обладатели второго и третьего места определятся на этих выходных в Южном.
Турнирная таблица финала четырех.
1. «Химик» — 4 матча, 15 очков.
2. «Волынь» — 4, 6.
3. «Галичанка» — 4, 6.
4. «Белозгар» — 4, 3.
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