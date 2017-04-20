Волейболисты «Белогорья» обыграли «Енисей» в первом матче плей-офф чемпионата России
МОСКВА, 20 апр —
Р-Спорт. Волейболисты «Белогорья» из Белгорода обыграли красноярский «Енисей» в первом матче плей-офф чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в Белгороде, завершилась победой хозяев паркета со счетом 3−0 (25:13, 25:22, 25:23).
Второй матч серии до двух побед пройдет 23 апреля в Красноярске.
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