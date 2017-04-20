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20 апреля 2017, 22:35 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» обыграли «Енисей» в первом матче плей-офф чемпионата России

МОСКВА, 20 апр — Р-Спорт. Волейболисты «Белогорья» из Белгорода обыграли красноярский «Енисей» в первом матче плей-офф чемпионата России.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Волейболисты <span class=error>Белогорья</span> из Белгорода обыграли красноярский Енисей в первом матче <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата России. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Белгороде, завершилась победой хозяев паркета со счетом 3−0 (25:13, 25:22, 25:23).

Второй матч серии до двух побед пройдет 23 апреля в Красноярске.
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